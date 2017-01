Börsen Asien : Trumps Toyota-Tweet belastet den Nikkei

Datum: 06.01.2017 04:43 Uhr

Die Twitter-Kritik von Donald Trump in Richtung Toyota geht auch am Nikkei nicht spurlos vorbei. Investoren trennen sich am Freitagmorgen von Aktien japanischer Autobauer. Toyota-Papiere trifft es besonders hart.