Börsen Asien : US-Angriff auf Syrien verunsichert Anleger

Datum: 07.04.2017 04:38 Uhr

Update: 07.04.2017, 05:11 Uhr

Das Einschreiten der USA in den Bürgerkrieg in Syrien hat an der Tokioter Börse für Zurückhaltung gesorgt. Nikkei und Topix gaben nach. Die US-Währung sank gegenüber dem Yen ab.