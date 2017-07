 Börsen Asien: US-High-Tech-Werte belasten Asien-Märkte

Nikkei Vor einem Börsenvideofenster in Tokio (Foto: AP)

TokioEine Schwäche von High-Tech-Werten in den USA hat die Aktienmärkte in Asien zum Wochenschluss belastet. In Tokio schloss der Nikkei-Index am Freitag 0,6 Prozent tiefer bei 19.959 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans gab gut ein Prozent ab. Der chinesische Shanghai Composite trat auf der Stelle. Grund waren Händlern zufolge die Kursverluste an der New Yorker Technologie-Börse Nasdaq und die schwächere US-Währung. Dies trübe die Aussichten für Exportwerte. Dennoch werde die US-Bilanzsaison und die Lage der Weltwirtschaft weiterhin optimistisch eingeschätzt.

Analysten zeigten sich allerdings nicht überrascht. „Die US-Hightech-Aktien haben im vergangenen Monat eine spektakuläre Rally hingelegt, die nur wenige Anleger erwartetet hatten“, sagte Hirokazu Kabeya, Chefstratege bei Broker Daiwa Securities. „Es ist nur normal, das es kurzfristig zu Gewinnmitnahmen kommt“.

Gestützt unter anderem von einer starken Nachfrage nach Verizon-Aktien nach dessen Quartalszahlen hatte der Dow-Jones-Index in New York am Donnerstag auf einem Rekordhoch geschlossen. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gab dagegen 0,6 Prozent nach. Amazon-Papiere verloren nachbörslich drei Prozent. Der Online-Händler verzeichnete im abgelaufenen Quartal einen Gewinnrückgang.