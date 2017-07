 Börsen Asien: US-Vorgaben treiben Tokioter Börse

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Börse Tokio Die asiatischen Börsen haben es den amerikanischen Märkten gleichgemacht (Foto: AFP)

TokioDie japanischen Börsen haben am Donnerstag nach Rekord-Vorgaben der Wall Street Gewinne verbucht. "Es scheint einige Anzeichen für Euphorie an den globalen Aktienmärkten zu geben, inspiriert von der zuletzt starken Performance amerikanischer Aktien", sagte Ayako Sera von Sumitomo Mitsui Trust in Tokio.

Zusätzlich aufwärtsging es mit den Kursen, nachdem die japanische Notenbank mitteilte, an ihrer lockeren Geldpolitik festzuhalten. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte gegen Mittag (Ortszeit) 0,6 Prozent höher bei 20.134 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,7 Prozent auf 1633 Punkte. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,2 Prozent.

Der Euro tendierte vor der ebenfalls im Laufe des Tages anstehenden EZB-Zinssitzung fester. Die Gemeinschaftswährung kostete mit 1,1524 Dollar etwa 0,1 Prozent mehr. Der Dollar wurde mit 112,01 Yen gehandelt. Der Schweizer Franken notierte zum Euro mit 1,1002 und zum Dollar mit 0,9551x