 Börsen Asien: Verunsicherung unter Investoren legt sich

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Tokio Vor einer Anzeigetafel der Börse in Tokio. (Foto: Reuters)

TokioDer japanische Aktienmarkt hat am Donnerstag kaum verändert notiert. Die Verunsicherung der Anleger nach den jüngsten Spannungen zwischen Nordkorea und USA habe sich etwas gelegt, sagten Händler. Die Entwicklung an der Börse zeige, dass, solange es keine militärischen Konflikt gebe, die durch die geopolitischen Spannungen verursachte Risikoscheu nur vorübergehender Natur sei, sagte Junichi Ishikawa, Devisenstratege bei IG Securities in Tokio. Der verbale Schlagabtausch zwischen den Staatschefs der USA und Nordkorea hatte zuletzt weltweit die Furcht vor einer militärischen Eskalation geschürt.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte zum Ende des Vormittagshandels nahezu unverändert bei 19.736 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gab 0,13 Prozent auf 1615 Zähler nach. Der Euro bewegte sich im Devisenhandel kaum. Er wurde mit 1,1742 Dollar gehandelt. Zum Yen notierte die US-Währung bei 109,98 Yen. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9652 Franken je Dollar und 1,1335 Franken je Euro gehandelt.