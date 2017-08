 Börsen Asien: Werte in Fernost fallen leicht

Tokio Vor einer Anzeigetafel der Börse in Tokio. (Foto: AP)

TokioDie US-Börsen haben am Montag den Handel mit leichten Gewinnen geschlossen. Gute Unternehmenszahlen und auch noch die Arbeitsmarktdaten vom Freitag sorgten in New York für gute Laune. Für die asiatischen Märkte reicht das zum Handelsbeginn am Dienstag aber erst einmal nicht aus. Die Werte fallen zunächst - der Nikkei-Index um 0,2 Prozentpunkte auf 20.012,59, der breiter gefasste Topix um 0,3 Prozentpunkte auf 1.635,14.