 Börsen Asien: Yellen-Rally schiebt den Nikkei an

Japan Vor einem Börsenvideofenster in Tokio. (Foto: AP)

TokioDie Aussicht auf behutsame Zinserhöhungen in den USA hat am Donnerstag auch den Börsen in Asien Auftrieb gegeben. Auslöser war der Auftritt von US-Notenbankchefin Janet Yellen im Kongress. Yellens Äußerungen zu weiteren geldpolitischen Straffungen wurden von Anlegern als vorsichtig gewertet.

In Tokio lag der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,2 Prozent höher bei 20.129 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 1,1 Prozent. In New York war der Dow-Jones-Index am Mittwoch auf einem Rekordhoch aus dem Handel gegangen.

Am Devisenmarkt in Fernost stieg der Euro auf 1,1438 Dollar. Zur japanischen Währung fiel der Dollar auf 113,03 Yen. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9635 Franken je Dollar und 1,1020 Franken je Euro gehandelt.