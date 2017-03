Börsen Asien : Zurückhaltung an der Tokioter Börse

Datum: 07.03.2017 04:21 Uhr

Update: 07.03.2017, 05:04 Uhr

Die Weltpolitik hält die Börsen in Fernost in Atem: Ähnlich wie bereits an der New Yorker Wall Street drehen die Kurse in Asien leicht nach unten. Auch die nordkoreanischen Raketentest sorgen für Zurückhaltung.