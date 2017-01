Börsen in Asien : Aktienkurse in Tokio im Aufwind

Datum: 25.01.2017 04:40 Uhr

Update: 25.01.2017, 05:06 Uhr

An der Börse in Tokio hat der Mittwoch in bester Kauflaune begonnen. Im Windschatten der New Yorker Börse preschen die Aktienkurse nach oben. Auch gute Exportdaten heben die Stimmung.