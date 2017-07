Börsen in Asien : Der Nikkei hangelt sich ins Plus

Datum: 25.07.2017 04:40 Uhr

Nach den Verlusten des Vortags beginnt auch der Dienstag an der Börse in Tokio in verhaltener Stimmung. Die Anleger in Japan schauen auf die USA. Ein etwas schwächerer Yen gibt Auftrieb.



Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen? Aktienkurse in Japan Vor einer Börsenanzeigetafel in Tokio. (Foto: AFP) TokioAn der Börse in Tokio haben sich die Anleger am Dienstag bedeckt gehalten. Die ganze Aufmerksamkeit richte sich auf die Sitzung der US-Notenbank Fed, sagten Analysten. Vor der Zinsentscheidung am Mittwoch werde es an den Märkten vermutlich wenig Bewegung geben, sagte der Fondsmanager Mitsushige Akino von Ichiyoshi Asset Management. Die US-Notenbank hatte die Zinsen zuletzt schrittweise angehoben. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index tendierte 0,1 Prozent tiefer bei 19.950 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index fiel um 0,25 Prozent auf 1617 Zähler. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans trat auf der Stelle. Ein Euro tendierte kaum verändert bei 1,1628 Dollar. Der Dollar wurde mit 111,05 Yen gehandelt und notierte damit leicht fester als am Vortag. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9467 Franken je Dollar und 1,1031 Franken je Euro gehandelt.