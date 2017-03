Börsen in Asien : Der Nikkei knickt ein

Datum: 15.03.2017 02:54 Uhr

Am Donnerstag wird die Bank of Japan den Kurs ihrer Geldpolitik mitteilen. Zuvor meldet sich die US-Notenbank Fed zu Wort. Anleger in Tokio orientieren sich zunächst an den Vorgaben der Wall Street.