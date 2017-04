Börsen in Asien : Der Topix legt weiter zu

Datum: 25.04.2017 04:25 Uhr

Update: 25.04.2017, 04:59 Uhr

Auch am Dienstag ist an den asiatischen Börsen noch die Erleichterung über den Ausgang des ersten Wahlgangs bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich zu spüren. Langsam wenden sich die Anleger nun anderen Themen zu.