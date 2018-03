Börsen in Asien Entspannung im Nordkorea-Konflikt treibt den Nikkei an

Ein Treffen zwischen Trump und Kim Jong Un scheint nach beidseitigen Zusagen plötzlich möglich. Asiens Börsen reagieren mit Erleichterung und Pluswerten.

Vor einem Börsenvideofenster in Tokio (Foto: AP) Japan

TokioDie Aussicht auf eine Entspannung im Nordkorea-Konflikt hat der Tokioter Börse am Freitag Auftrieb verliehen. Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump für ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un habe die Anleger ermutigt, sagten Händler. Auch die Nachrichten über Nordkoreas Bereitschaft für eine atomare Abrüstung hätten dazu beigetragen.

Die Furcht vor einem Handelskrieg nach der Verhängung von Schutzzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte durch Trump rückte angesichts der Möglichkeit für diese historische Begegnung etwas in den Hintergrund. Rüstungs-, Stahl- und Autowerte gerieten allerdings unter Druck.

Der japanische Leitindex Nikkei stieg bis zum frühen Nachmittag um 0,8 Prozent auf 21.540 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index.TOPX legte 0,6 Prozent auf 1720 Zähler zu. Auch an anderen Aktienmärkten in Asien ging es aufwärts.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte 0,6 Prozent höher. Die südkoreanische Börse in Seoul gewann 1,4 Prozent. Die chinesische Börse in Shanghai lag dagegen nur knapp im Plus.

Am Devisenmarkt in Fernost trat der Euro bei 1,2309 Dollar auf der Stelle. Zur als sicherem Hafen geltenden japanischen Währung gewann der Dollar dagegen 0,5 Prozent auf 106,72 Yen.