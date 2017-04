 Börsen in Asien: EU-Optimismus treibt Asiens Börsen an

Aktienkurse in Japan Vor einer Börsenanzeigetafel in Tokio. (Foto: AFP)

TokioDie Börsenrally nach der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl hat sich an den Aktienmärkten in Fernost auch am Mittwoch fortgesetzt. Die klare Favoritenrolle des sozialliberalen Kandidaten Emmanuel Macron in der Stichwahl gegen die rechtsextreme Politikerin Marine Le Pen lasse Sorgen um die EU und die Euro-Zone schwinden, sagten Händler. Die Anleger griffen wieder beherzt bei Aktien zu.

Auftrieb gab zudem, dass US-Präsident Donald Trump seine seit langem erwarteten Pläne für eine große Steuerreform im Tagesverlauf vorstellen wollte. Es wird erwartet, dass Unternehmen künftig deutlich weniger Steuern auf Gewinne bezahlen müssen. Zudem beflügelte der Rekord bei der US-Technologiebörse Nasdaq die Kurse.

In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei um 1,1 Prozent auf 19.289 Punkte. Exportwerte profitierten von einem nachgebenden Yen. So kletterten die Aktien des Autobauers Toyota um mehr als zwei Prozent. Die Papiere des angeschlagenen Industriekonzerns Toshiba stiegen 2,3 Prozent. Insidern zufolge will Toshiba seine Wirtschaftsprüfer austauschen, um doch noch eine Jahresbilanz mit einem Prüfsiegel vorlegen zu können und damit die Notierung an der Börse zu erhalten.

Auch an den übrigen Märkten in der Region kletterten die Kurse. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte 0,4 Prozent im Plus und setzte damit seine Gewinnstrecke den fünften Tag in Folge fort. Sowohl die Börse in Shanghai als auch die Aktienmärkte in Hongkong und Seoul verzeichneten Gewinne. Der Euro legte leicht auf 1,0944 Dollar zu. Der Dollar gewann zur japanischen Währung ebenfalls leicht auf 111,35 Yen.