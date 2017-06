 Börsen in Asien: Fernost-Börsen leicht im Plus

Takata in Tokio Das angeschlagene Unternehmen musste vor kurzem einräumen, dass seine Finanzlage noch dramatischer ist als bisher angenommen. (Foto: AP)

TokioGetragen vom Optimismus über die Entwicklung der Weltwirtschaft haben die meisten Aktienmärkte in Fernost am Montag leicht zugelegt. Im Devisenhandel war der Dollar in der Defensive. Eine unerwartet niedrige Inflationsrate drückte auf die Renditen der US-Staatsanleihen und den Dollarkurs. Der Ölpreis zog leicht an.

Der MSCI-Index asiatischer Werte ohne Japan lag 0,5 Prozent im Plus. In Tokio schloss der Nikkei-Index der 225 führenden Werte 0,1 Prozent fester auf 20.153 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index schloss mit 0,05 Prozent hauchdünn im Plus. Die Börse in Shanghai lag 0,61 Prozent im Plus, der Markt in Hongkong 0,49 Prozent.

Bei den Tokioter Einzelwerten wurden Takata-Aktien vom Handel ausgesetzt. Der Airbag-Hersteller hatte zuvor Antrag auf Gläubigerschutz gestellt.

Toshiba-Anteilsscheine brachen zeitweise um mehr als fünf Prozent ein und schlossen 3,12 Prozent im Minus. Der Technologiekonzern gerät immer mehr ins Trudeln. Das Unternehmen musste vor kurzem einräumen, dass seine Finanzlage noch dramatischer ist als bisher angenommen. Der Tokioter Aktienmarkt reagierte darauf mit einer Degradierung der Firma ins zweite Börsensegment.

Die Renditen der US-Bonds blieben nahe an ihren Sieben-Monats-Tiefständen. Dies setzte auch die US-Währung unter Druck. Sie wurde in japanischer Währung mit 111,36 Yen gehandelt. Der Euro kostete im fernöstlichen Handel 1,1186 Dollar.

Einen leichten Aufschwung gab es beim Ölpreis. Die Futures der Nordseesorte Brent legten ein Prozent zu auf 46 Dollar per Barrel. Auch US-Öl-Futures erhöhten sich um ein Prozent, und zwar auf 43,44 Dollar je Barrel.