 Börsen in Asien: Gewinnmitnahmen drücken die Kurse

Aktienkurse in Japan Vor einer Börsenanzeigentafel in Tokio. (Foto: AFP)

TokioAn den Börsen in Asien hat der Handel am Donnerstag mit Gewinnmitnahmen begonnen. In Tokio rutschte der 225 Werte umfassende Nikkei am Vormittag um 0,1 Prozent ins Minus. Der breiter angelegte Topix bewegte sich kaum. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans gab 0,5 Prozent ab.

Zu den Verlierern gehörte Samsung. Die Papiere des Elektronikherstellers fielen um 2,6 Prozent.