 Börsen in Asien: Japanische Aktien schnellen in die Höhe

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Aktienkurse in Japan Vor einer Börsenanzeigetafel in Tokio. (Foto: AFP; Foto: Yuri Gripas)

TokioDie Aktienbörse in Tokio hat am Donnerstag kräftig auf den höchsten Stand seit rund 14 Monaten zugelegt. Händler verwiesen zur Begründung auf den deutlichen Kursanstieg der US-Börsen. Dort waren die Kurse am Mittwoch deutlich geklettert, weil immer mehr Anleger davon ausgehen, dass die US-Notenbank noch im März die Zinsen anheben wird.

Der Tokioter Leitindex Nikkei der 225 führenden Werte stieg bis zum Mittagshandel um 1,3 Prozent auf 19,643 Punkte. Der breiter gefasste Topix legte 1,2 Prozent zu auf 1571 Zähler nach. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans tendierte 0,4 Prozent höher.

Zu den Gewinnern in Tokio gehörten vor allem Versicherer und Banken. So stiegen die Aktien von Dai-ichi Life um 4,8 Prozent, Mitsubishi UFJ Financial um 3,1 und Sompo um zwei Prozent.

Der Euro tendierte zum Dollar etwas leichter bei 1,0529 Dollar. Der Yen gab zum Greenback auf 114,01 Yen nach. Der Schweizer Franken notierte zum Euro mit 1,0638 und zum Dollar mit 1,0100.