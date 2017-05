Börsen in Asien : Japanische Anleger bleiben in Deckung

Datum: 19.05.2017 04:34 Uhr

Der letzte Handelstag der Woche hat an der Börse in Tokio verhalten begonnen. Ein starker Yen kommt bei den japanischen Anlegern nie gut an, zudem beäugen sie die Nachrichten über Airbag-Lieferanten Takata mit Schrecken.