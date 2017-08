Börsen in Asien : Konjunkturdaten heben Aktienkurse

Datum: 31.08.2017 04:43 Uhr

An den asiatischen Börsen hat der Handel am Donnerstag in guter Stimmung begonnen. Sorgen wegen der Spannungen mit Nordkorea verblassten gegen gute Konjunkturdaten.