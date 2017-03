 Börsen in Asien: Kurse in Japan fallen etwas

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Aktienkurse in Japan Vor einer Börsenanzeigetafel in Tokio. (Foto: AFP; Foto: Yuri Gripas)

TokioAnleger in Japan haben sich am Mittwoch zurückgehalten. Marktteilnehmern zufolge blieben vielen Investoren vorsichtig, weil nach wie vor ungewiss sei, wie US-Präsident Donald Trump nach der Niederlage im Ringen um die Gesundheitsreform andere zentrale wirtschaftspolitische Vorhaben umsetzen werde. Trump hat unter anderem Steuersenkungen für Unternehmen in Aussicht gestellt, wovon sich Anleger einen Wirtschaftsboom erhoffen.

In Tokio tendierte der Nikkei-Index am frühen Nachmittag leicht im Minus bei 19197 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 0,2 Prozent auf 1542 Zähler. Der breit gefasste MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte dagegen 0,2 Prozent fester. Impulsgeber waren die US-Börsen, die unter anderem dank der überraschend guten Kauflaune der US-Verbraucher am Dienstag Gewinne verbuchten.

Die politischen Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Brexit belasteten den Euro im fernöstlichen Devisenhandel. Großbritannien wollte im Laufe des Tages den Austrittsantrag bei der EU einreichen.

Die Gemeinschaftswährung tendierte etwas schwächer bei 1,0820 Dollar. Der Dollar gewann auch zur japanischen Währung an Wert. Er kostete 111,24 Yen. Der Schweizer Franken notierte zum Euro mit 1,0729 und zum Dollar mit 0,9918.