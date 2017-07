Börsen in Asien : Kurse in Japan kriechen nach oben

Datum: 11.07.2017 04:23 Uhr

Am Dienstag beginnt der Handel in Asien mit leichten Gewinnen. An der Börse in Tokio honorieren Anleger einen leicht sinkenden Yen. Viele Investoren warten aber auf die US-Bilanzsaison und neue Äußerungen der Fed-Chefin.