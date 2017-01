Börsen in Asien : Leichter Aufwärtstrend in Tokio

Datum: 11.01.2017 03:31 Uhr

Auch in Asien schauen die Anleger gebannt auf Donald Trump. Sie sorgen sich unter anderem um Handelsabkommen. Im Vormittagshandel steigen die Aktienkurse an der Börse in Tokio dennoch.