Börsen in Asien : Moderate Gewinne im MSCI

Datum: 23.03.2017 04:00 Uhr

Nach Kursverlusten am Vortag kommen Anleger in Asien wieder in Kauflaune. Am Donnerstagvormittag bewegen sich die Kurse sachte nach oben. Allerdings belastet ein Politskandal die Japaner.