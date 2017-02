Börsen in Asien : Nikkei fällt auf Zweiwochentief

Datum: 07.02.2017 04:21 Uhr

Die Börse in Tokio hat sich zum Handelsbeginn am Dienstag am weltweiten Trend orientiert. Die Anleger halten sich bedeckt, die Aktienkurse fallen. Auch Nachrichten aus der Autobranche bewegen die Investoren.