Börsen in Asien : Nikkei geht auf Abwärtskurs

Datum: 12.05.2017 03:56 Uhr

Zum Handelsauftakt am Freitag orientiert sich die Tokioter Börse an der Wall Street. Enttäuschende Zahlen aus dem US-Einzelhändler könnten auf veränderte Konsumfreude hindeuten – und bedrücken auch die Anleger in Tokio.