 Börsen in Asien: Nikkei legt zu - Chipwerte gefragt

Börse Tokio Vor einer elektronischen Börsenanzeigetafel. (Foto: AFP; Files; Francois Guillot)

TokioDie Tokioter Börse hat zum Wochenausklang zugelegt. Händler machten für die Kauflaune am Freitag die Fortschritte bei der Steuerreform in den USA sowie positive Quartalszahlen der amerikanischen Unternehmen verantwortlich. Zu den Gewinnern gehörten Chipwerte wie Tokyo Electron mit einem Plus von 1,6 Prozent.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,2 Prozent höher bei 22.385 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent und lag bei 1763 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,8 Prozent.

Ein Euro wurde mit 1,1808 Dollar bewertet nach 1,1769 Dollar im späten New Yorker Handel. Der Dollar wurde mit 112,50 Yen gehandelt nach 113,05 Yen in den USA.