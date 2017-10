 Börsen in Asien: Schwacher Yen stützt Japans Börse

Nikkei An der japanischen Börse läuft es weiter bergauf. (Foto: AP)

TokioWiederaufgeflammte Hoffnungen auf einen US-Wirtschaftsboom haben dem Nikkei-Index den 14. Tagesgewinn in Folge beschert. Das ist die längste Serie seit 1961. Der japanische Leitindex schloss am Freitag knapp im Plus bei 21.457,64 Punkten. „Der Markt ist hin- und hergerissen zwischen den Anlegern, die Gewinne mitnehmen und denjenigen, die die Kurse weiter nach oben treiben wollen“, sagte Analyst Yutaka Miura von der Investmentbank Mizhuo.

Genährt wurde der Konjunkturoptimismus von der Überwindung einer Hürde auf dem Weg zur geplanten Steuerreform des US-Präsidenten Donald Trump. Unter Verkaufsdruck standen dagegen Apple-Zulieferer wie Murata, Alps und Foster, deren Aktien bis zu 3,1 Prozent verloren. Einem Medienbericht zufolge kürzt der US-Konzern wegen eines schwächelnden Absatzes für die iPhone-Modelle 8 und 8 Plus die Bestellungen bei den Zulieferern um 50 Prozent. Apple-Titel verloren daraufhin an der Wall Street 2,4 Prozent. Auch in Südkorea setzten Anleger auf Wirtschaftswachstum, nachdem die dortige Zentralbank ihre Prognosen angehoben hatte. Deren Experten stellten ein Plus von drei Prozent in Aussicht. Die Börse Seoul legte daraufhin 0,5 Prozent zu.

Die US-Abgeordneten räumten mit ihrer Zustimmung ein Hindernis für die geplante Steuerreform von Präsident Donald Trump aus dem Weg. Eine umfassende Reform des Steuersystems mit massiven Steuersenkungen gehört zu den wichtigsten Wahlversprechen des Republikaners. Sie wird an den Aktienmärkten mit besonderer Spannung erwartet, weil sich US-Unternehmen davon massive Einsparungen erhoffen.

Exportwerte wie Toyota gehörten zu den Gewinnern. Die Nissan-Aktien gaben dagegen knapp zwei Prozent nach. Der Skandal um unzulängliche Sicherheitschecks bei der Endabnahme von Neuwagen reicht einem Bericht zufolge mindestens 20 Jahre zurück. Auch außerhalb Japans sorgte das Votum der Senatoren für gute Stimmung. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans gewann 0,3 Prozent.