Börsen in Asien : Trump und May verunsichern die Japaner

Datum: 17.01.2017 04:09 Uhr

Äußerungen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump zu wirtschaftspolitischen Plänen sind an der Börse in Japan nicht gut angekommen. Die Anleger in Tokio schauen zudem skeptisch auf die EU.