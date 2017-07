Börsen in Asien : Verhaltener Handel in Tokio

Datum: 25.07.2017 04:40 Uhr

Update: 25.07.2017, 08:44 Uhr

Nach den Verlusten des Vortags herrscht auch am Dienstag an der Börse in Tokio verhaltene Stimmung. Die Anleger in Japan schauen auf die USA. Ein etwas schwächerer Yen gibt den Exportwerten Auftrieb.