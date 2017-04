 Börsen New York : Wall Street nahe ihrer Rekordstände

US-Börsen Vor der New York Stock Exchange an der Wall Street. (Foto: AFP)

New YorkDie US-Börsen sind vor den mit Spannung erwarteten Details zur Steuerreform in die Nähe ihrer Rekordstände gestiegen. US-Finanzminister Steve Mnuchin kündigte vorab bereits an, es sei eine radikale Senkung der Unternehmenssteuer auf 15 Prozent vorgesehen. Details will er noch am Mittwoch offenlegen. Insidern zufolge sollen Firmen zudem mit niedrigeren Abgaben dazu bewegt werden, im Ausland erwirtschaftete Gewinne in die USA zurückzuholen.

Das Versprechen von US-Präsident Donald Trump, die Steuern massiv zu senken, hat die jüngste Rally der US-Börsen angeheizt. „Wir denken, dass am Markt erhebliche Steuererleichterungen eingepreist sind, und das bedeutet, dass das Gesetz ein großes Enttäuschungspotenzial beinhalten könnte“, sagte Matthew Peterson, Chefstratege bei LPL Financial. „Wenn der Plan aber glaubwürdig ist und durch den Kongress kommen kann, hat der Markt aber ganz sicher noch Raum nach oben.“

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte im Mittagshandel 0,3 Prozent im Plus bei 21.061 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 legte 0,4 Prozent auf 2397 Zähler zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,2 Prozent auf 6037 Stellen. In Frankfurt ging der Dax 0,05 Prozent höher mit 12.473 Punkten aus dem Handel. Seit den US-Präsidentschaftswahlen im November haben die Börsen wegen der Spekulationen auf einen Trump-Boom weltweit zwischen zehn und 20 Prozent zugelegt.

Thema am Markt waren auch zahlreiche Quartalsbilanzen. „Ein Viertel der Firmen hat Zahlen vorgelegt, und die Mehrheit davon hat die Erwartungen übertroffen“, sagte Anlagestratege Emmanuel Cau von der Bank JPMorgan. So verteuerten sich die Aktien von Twitter um neun Prozent, weil deutlich mehr Menschen den Kurznachrichtendienst nutzen. Boeing-Papiere fielen dagegen um ein Prozent. Der Flugzeugbauer kämpft mit einem rückläufigen Umsatz. Die Papiere des Pampers-Herstellers Procter & Gamble gaben 1,8 Prozent nach. Der starke Dollar und geopolitische Sorgen treiben das Unternehmen um, der Umsatz sank bereits das 13. Quartal in Folge.