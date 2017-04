 Börsen New York : Wall Street startet kaum verändert

US-Börsen Vor der New York Stock Exchange an der Wall Street. (Foto: AFP)

New YorkDie US-Börsen sind am Mittwoch kaum verändert in den Handel gestartet. Investoren warten auf die Details der geplanten Steuerreform der neuen Regierung. US-Finanzminister Steve Mnuchin kündigte vorab bereits an, es sei eine radikale Senkung der Unternehmenssteuer auf 15 Prozent vorgesehen. Marktteilnehmer sagten jedoch, es gebe Hürden auf dem Weg dahin, wie bei allen Vorhaben von US-Präsident Donald Trump.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete 0,06 Prozent im Plus bei 21.009 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 legte minimal auf 2389 Zähler zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,04 Prozent auf 6028 Stellen.

Thema am Markt waren auch zahlreiche Quartalsbilanzen. So verteuerten sich die Aktien von Twitter um neun Prozent, weil deutlich mehr Menschen den Kurznachrichtendienst nutzen. Boeing-Papiere fielen dagegen leicht. Der Flugzeugbauer kämpft mit einem rückläufigen Umsatz.