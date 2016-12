Hoffnungsträger Healthineers

Siemens Healthineers Börsenhoffnung 2017: Siemens möchte die Medizintechnik-Sparte Healthineers an die Börse bringen. (Foto: Reuters)

Trotzdem kommen auch 2017 einige Börsen-Hoffnungsträger aus dem deutschsprachigen Raum: Der Industriekonzern Siemens will seine Medizintechnik-Sparte Healthineers an die Börse bringen, Metro spaltet sich in ein Großhandels- und ein Elektronik-Unternehmen auf, und der Börsengang des Schweizer Geschäfts von Credit Suisse soll bis zu vier Milliarden Franken (3,7 Milliarden Euro) bringen. Auch der Hamburger Krankenhauskonzern Asklepios wird als Kandidat für den Kapitalmarkt gehandelt und verspräche einen Milliardenerlös. In London will die spanische Telefonica ihre britische Mobilfunktochter O2 an die Börse bringen, die zehn Milliarden Pfund (zwölf Milliarden Euro) einsammeln könnte.

Wenn es um Börsengänge für junge und Technologie-Unternehmen geht, richten sich die Blicke in die USA. Eine milliardenschwere Emission etwa von Snap („Snapchat“) könnte die Welle nach Europa hinüberschwappen lassen. „Wenn einige große Tech-Börsengänge in den USA gut laufen, könnten wir hoffen, auch hier mehr davon zu sehen“, sagt Tom Johnson, der das Eigenkapital-Emissionsgeschäft von Barclays in Europa leitet. Aus Deutschland könnten davon der Softwareanbieter Teamviewer oder der Essens-Lieferant Delivery Hero profitieren.

Und wenn es mit Börsengängen nicht klappt, lässt sich als Investmentbanker schließlich auch mit anderen Kapitalmaßnahmen Geld verdienen: Die HVB-Mutter UniCredit steht vor einer Kapitalerhöhung um 13 Milliarden Euro, Bayer muss die Mega-Übernahme von Monsanto umfinanzieren - und auch bei der Deutschen Bank laufen sich die Banker längst warm mit Ideen für die Aufbesserung der Kapitaldecke.