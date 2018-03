Dax, 02.03.2018 Dax schließt deutlich unterhalb der 12.000-Punkte-Marke

Erst die Zinssorgen, jetzt auch noch die Furcht vor einem eskalierenden Handelskrieg – der März beginnt mit einer echten Talfahrt.

Dax und Dow im Sturzflug: Anleger fürchten Handelskrieg

FrankfurtNach der Ankündigung von US-Strafzöllen auf Stahl- und Aluminium-Importe bleiben die Aktienmärkte am Freitag im Sinkflug. Dem gestrigen Zwei-Prozent-Minus folgt direkt ein dickeres. Am Ende ging der Dax mit 11.913 Punkten 2,3 Prozent schwächer ins Wochenende. Zum ersten Mal seit August vergangenen Jahres notiert der Dax damit wieder unter der wichtigen Marke von 12.000 Punkten. Der paneuropäische Euro-Stoxx-50 verlor 1,2 Prozent auf 3357 Punkte.

„Die Welt steht am Rande eines Handelskrieges“, meint etwas Robert Carnell, Analyst der ING Bank. „So fangen Rezessionen an.“ US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag erklärt, Zölle auf den Import von wichtigen Industriemetallen zu verhängen. Für Stahl werde der Zoll bei 25 Prozent, für Aluminium bei zehn Prozent liegen. Er werde die heimische Industrie wieder aufbauen, sagte Trump.

Aus Europa kamen schon am Vormittag scharfe Erwiderungen. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker erklärte, Europa werde in den nächsten Tagen Gegenmaßnahmen erarbeiten, die im Einklang mit den Regeln der Welthandelsorganisation WTO stünden. „Wir werden nicht untätig dabeisitzen, während unsere Industrie durch unfaire Maßnahmen getroffen wird, die Tausende europäische Arbeitsplätze gefährden.“ Regierungschefs wie etwa der Österreicher Sebastian Kurz bliesen ins gleiche Horn.

Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Berenberg Bank, beschwichtigte: „Handelskrieg ist ein zu großes Wort, aber es ist ein Scharmützel.“ Die EU werde zurückschlagen - aber versuchen, das nicht eskalieren zu lassen. Die direkten Folgen für die Konjunktur seien mit Blick auf das gegenseitige Handelsvolumen mit Stahl und Aluminium indes ausgesprochen gering. „Allerdings ist die Gefahr groß, dass das Geschäftsklima auf beiden Seiten des Atlantiks leidet, weil nun ein neuer Unsicherheitsfaktor entstanden ist. Die Stimmung in der Wirtschaft könnte deshalb von 'euphorisch' auf 'gut' sinken.“ Es scheint vor allem um die Signalwirkung zu gehen, die das Weiße Haus damit an die wirtschaftlichen Partner sendet.

Die Pläne der Trump-Regierung treffen die Märkte in einer schwierigen Phase. Seit Wochen spukt das „Zinsgespenst“ übers Parkett. Die Sorge der Anleger: Die US-Notenbank Fed könnte angesichts der brummenden Konjunktur in Amerika und der anziehenden Inflation die Zügel schneller straffen als den Börsianern lieb ist. Mit den Niedrigzinsen würde die seit nunmehr neun Jahren anhaltende Aktien-Hausse eine ihrer wichtigsten Triebfedern verlieren.

Zwar hatte die US- und mit ihr auch die Weltwirtschaft die Zinswende bisher problemlos verkraftet – und auch die Börsen sind seitdem nicht weniger kräftig gestiegen. Seit Dezember 2015 wagte die Federal Reserve immerhin fünf Anhebungen. Das Nullniveau haben die Leitzinsen mit 1,25 bis 1,5 Prozent hinter sich gelassen.

Aber: Die Währungshüter könnten die Schlagzahl nun nochmal erhöhen. Das Notenbankgeld würde deutlich teurer werden. Aktuell rechnet man mit drei Zinsschritten für das laufende Jahr. Die Spekulationen, welche Gangart die Dollar-Hüter mittelfristig fahren werden, verunsichert das Parkettvolk. Und das wiederum, so weiß man ja, hat mit nichts mehr Probleme als nicht zu wissen, was passiert. Die Sorgen brachen sich in einer schwarzen Woche Anfang Februar Bahn, seitdem scheitern die Märkte an einer Erholung.