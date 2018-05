Dax 03.05.2018 US-Börsen ziehen Dax deutlich ins Minus

Mäßige Bilanzzahlen und der weiter schwelende Handelsstreit trübten am Donnerstag die Stimmung. Eine schwache Wall Street besorgte den Rest.

„Der starke Euro hat im ersten Quartal ordentlich Gewinne rasiert“

FrankfurtDer Dax hat seine satten Vortagsgewinne am Donnerstag nicht zusammenhalten können. Wegen der Unsicherheit im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie gemischt ausgefallener Unternehmensbilanzen nahmen Anleger die Gewinne der gestrigen Rally mit. Der Dax, der in den vergangenen fünf Handelstagen zwei Prozent zugelegt hatte, führte bis zum Wall-Street-Auftakt leichte Verluste. Mit den schwachen US-Börsen bauten die Kurse in Frankfurt weiter ab. Am Ende ging der Deutsche Aktienindex 0,9 Prozent leichter aus dem Handel bei 12.690 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 verlor 0,8 Prozent auf 3525 Zähler.

Zwar sei noch nicht absehbar, inwieweit der Streit um US-Zölle Firmen weltweit beeinflusse, sagte Anlagespezialist Alastair George vom Handelshaus Edison Investment Research. Aber die Diskussion sorge für Unklarheit bei Managern und mache strategische Entscheidungen schwerer.

Eine hochrangige US-Handelsdelegation war am Donnerstag in China, um über die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle zu verhandeln. Die Regierung in Peking strebe an, eine „machbare Lösung zu finden, um den laufenden Streit zu beenden“, wie die staatliche China Daily schrieb.

Trump hat China mit Zöllen im Gesamtvolumen von 150 Milliarden Dollar gedroht, die asiatische Wirtschaftsmacht kündigte Vergeltungsmaßnahmen an. China ist bislang am stärksten von den neuen US-Zöllen auf Stahl- und Aluminium-Produkte getroffen. Trump droht aber auch europäischen Firmen.

Der Abwärtstrend verstärkte sich mit dem miesen Wall Street-Handel. Dow und Co. rutschten in ihrem Handelsverlauf kontinuierlich ab. Zum Frankfurter Handelsschluss hatte der Dow Jones anderthalb Prozent verloren, S&P 500 und Nasdaq büßten jeweils 1,3 Prozent ein. Auch in New York hatten Quartalszahlen nicht vollends überzeugen können. Die US-Notenbank Fed nährte am Mittwoch die Erwartungen von Anlegern, dass die Zügel in der Geldpolitik im nächsten Monat gestrafft werden sollen.

An den Leitzinsen änderte sie nichts. Ihrem selbst gesteckten Inflationsziel von zwei Prozent kommt sie mit aktuell 1,9 Prozent schon sehr nahe. Spekuliert wird auf dem Parkett noch, ob die Währungshüter im laufenden drei Zinsschritte – wie auch 2017 – oder vier unternehmen.

Ganz anders die Situation in der Euro-Zone , wo sich die heute bekanntgegebene April-Inflation auf 1,2 Prozent verlangsamte. Damit bleibt der Druck auf die EZB hoch, die langsam ihren Ausstieg aus der ultralockeren Politik vorbereitet.

Wie der Dax die 13.000-Punkte-Marke erreicht hat 9. März 2009 56 Prozent hat der Dax seit dem Hoch vom 13. Juli 2007 eingebüßt. Mit 3588 Punkten erreicht er zeitweise den niedrigsten Stand seit Oktober 2003. Doch kurz darauf wirft die US-Notenbank Fed die Notenpresse an. Jetzt geht es bergauf. 5. Juni 2014 Die Entscheidung der EZB, die Zinsen weiter zu senken, treibt den Dax erstmals über die 10.000er Marke. 22. Januar 2015 Nach dem Vorbild der Fed wirft die EZB die Notenpresse an und schickt den Dax damit auf Rekordkurs. Am 16. März steigt der Index erstmals über 12.000 Punkte.



11. Februar 2016 Der Preisverfall an den Ölmärkten schürt Ängste vor platzenden Krediten im Finanzsektor. Der Dax fällt auf 8699 Punkte und liegt damit auf dem Niveau vom Oktober 2014. 31. März 2016 Das Minus im ersten Quartal 2016 beläuft sich auf gut sieben Prozent. Schon im März dreht aber die Stimmung, denn die US-Notenbank Fed verschiebt auch aus Rücksicht auf die nahende Brexit-Abstimmung ihre Zinserhöhungen. 24. Juni 2016 Die Briten haben sich für den Austritt aus der EU entschieden und lösen an den Märkten einen allerdings kurzen Ausverkauf aus. Der Dax fällt um fast sieben Prozent, holt in den Folgewochen aber rasch wieder auf. 9. November 2016 Die US-Amerikaner haben Donald Trump zum Präsidenten gewählt. An der Wall Street schieben die Anleger vorher geäußerte Bedenken beiseite und setzen auf sinkende Steuern für Unternehmen und massive Infrastruktur-Investitionen. Der Dow-Jones geht auf Rekordkurs. In seinem Windschatten etabliert sich der Dax wieder in der Fünfstelligkeit.



Frühjahr 2017 Der Erfolg des europafreundlichen Politikers Emmanuel Macron bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich treibt auch den Dax immer höher. 12. Oktober 2017 Der Dax überspringt erstmals die Marke von 13.000 Punkten.

Der Dollar schwächte sich heute wieder leicht ab, was dem zuletzt unter Druck gekommenen Euro etwas Rückenwind gab. Zeitweise war der Euro am Donnerstag ein halbes Prozent aufgewertet und damit über die 1,20-Dollar-Marke geklettert, doch bis zum europäischen Handelsschluss pendelte sich der Wechselkurs wieder ein.

Der schwache Euro – innerhalb der vergangenen zwei Wochen hatte die Gemeinschaftswährung bis zu 3,5 Prozent verloren – war der Auslöser der gestrigen Dax-Rally. Wegen ihrem Export-Schwerpunkt profitiert vor allem die deutsche Wirtschaft von einer schwachen eigenen Währung, sie verbilligt deutsche Produkte im Ausland.

Experten rechnen aber bereits wieder mit einem Aufwärtstrend der US-Währung. „In Erwartung nächster Zinsschritte nach oben dürfte sich der Dollar in den kommenden Wochen weiter erholen und der im Gegenzug schwächere Euro die Gewinne der exportorientierten Unternehmen aus dem Euroraum und Deutschland aufbessern“, sagte Marktanalyst Jochen Stanzl vom Brokerhaus CMC Markets.