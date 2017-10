FrankfurtDer Dax mimte am Freitag den Sisyphos: Schien bei Handelsbeginn ein Durchbrechen der 13.000-Punkte-Marke durchaus im Bereich des Möglichen, so begab sich der deutsche Leitindex im Tagesverlauf auf eine Berg- und Talfahrt. Anlass für zeitweise Minusstände bot eine Hiobsbotschaft aus Übersee: In den USA war die Anzahl neu geschaffener Jobs im September um 33.000 Stellen eingebrochen – der erste Rückgang seit sieben Jahren. Auf Grund der Belastungen durch die jüngsten Tropenstürme waren die Schätzungen der Experten zwar deutlich auseinandergegangen, mit einem Zuwachs hatten Analysten aber fest gerechnet.

Die Anleger reagierten verschreckt. So notierte der Dax bei Handelsschluss 0,1 Prozent im Minus. Die zweite Frankfurter Reihe, der MDax, gab um 0,5 Prozent nach. Für den paneuropäischen Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,3 Prozent abwärts. Für Thomas Altmann von QC Partners war die Aufregung auf dem Parkett überzogen: „Bei den neu geschaffenen Stellen wurde die Markterwartung zwar verfehlt. Dies kann aber auch an einem Mangel an Bewerbern liegen“.

Zudem bescheinigten weitere Arbeitsmarktdaten der US-Wirtschaft Robustheit: So sank die Arbeitslosenrate auf 4,2 Prozent, den niedrigsten Stand seit Dezember 2000. Die durchschnittlichen Stundenlöhne zogen sogar stärker an als erwartet. „Die Daten zum US-Arbeitsmarkt forcieren die Zinsspekulationen, ungeachtet der enttäuschenden Beschäftigungsentwicklung“, urteilte die Helaba. „Marktseitig kommt unserer Einschätzung nach der Entwicklung der Stundenlöhne ein höheres Gewicht zu als dem Beschäftigungsabbau.“

An den erwarteten Zinserhöhungen durch die US-amerikanische Notenbank (Fed) dürften die neuen Arbeitsmarktdaten also nichts ändern. Während exportorientierte Dax-Anleger sich über die Pläne der Fed – und einen weiterhin billigen Euro – freuten, sorgte das sich abzeichnende Ende der Niedrigzinspolitik bei US-Spekulanten für düstere Gesichter: Die Wall Street eröffnete am Freitag leicht im Minus.

Meilensteine des Dax 1. Juli 1988 Der Dax wird aus der Taufe gehoben. Basis der Berechnung ist der 30. Dezember 1987 mit einem Wert von 1.000 Punkten.



18. November 1996 Bei der Privatisierung der Deutschen Telekom wird die T-Aktie als Volksaktie vermarktet. Das Interesse der Öffentlichkeit am Dax nimmt dramatisch zu.

7. März 2000 Der Dax erreicht ein Rekordhoch von 8136,16 Punkten. Händler begründen die Euphorie mit Fusionsfieber. Ein geplanter Zusammenschluss der Deutschen mit der Dresdner Bank scheitert aber. Die Dresdner Bank geht an die Allianz, die sie im Mai 2009 an die Commerzbank weiterreicht. Auf dem Höhepunkt der Börseneuphorie wird die Chip-Tochter von Siemens, Infineon, zu einem Emissionspreis von 35 Euro an den Anleger gebracht. Die Platzierung ist 33-fach überzeichnet. Danach beginnt beim Dax eine langjährige Abwärtsbewegung, die von den Anschlägen in New York und Washington am 11. September 2001 verschärft wird.



12. März 2003 Der Dax rutscht unter 2200 Punkte und notiert damit so tief wie zuletzt im November 1995. Im Laufe des Jahres dreht er. Mit der Erholung der Weltwirtschaft in den Folgejahren wächst auch das Vertrauen in die Gewinnentwicklung der Unternehmen wieder.



13. Juli 2007 Mit 8.152 Zählern setzt der Dax einen neuen Meilenstein. Trotz erster Bankenpleiten und Notoperationen der EZB am Geldmarkt hält sich der Dax zu Beginn des Krisenjahres 2008 über 8000 Zählern. Doch ab dann geht es bergab. 2009 beschleunigt der Absturz des Immobilienfinanzierers Hypo Real Estate die Talfahrt des Dax.

9. März 2009 Die Krise der Banken hat Tribut gefordert: Mit 3588 Punkten erreicht der Dax zeitweise den niedrigsten Stand seit Oktober 2003. Doch es gibt Hoffnung. Denn nur wenige Tage später wirft die Fed die Notenpresse an. Von nun an geht es bergauf. Am 25. Oktober schafft der Dax zum ersten Mal in seiner Geschichte den Sprung über die Marke von 9000 Punkten.

5. Juni 2014 Erstmals in seiner Historie ist der Dax fünfstellig. Um 14:33 Uhr knackt der deutsche Leitindex die magische Marke und steigt bis auf 10.014 Punkte.

22. Januar 2015 EZB-Präsident Mario Draghi beschließt ein Anleihekaufprogramm im Stile der Federal Reserve. Die Zentralbank wird bis September 2016 Staats- und Unternehmensanleihen im Wert von 60 Millionen Euro aufkaufen. Insgesamt sollen so 1,14 Billionen in die Märkte gespült werden. Der Dax springt nach nervösen Pendelbewegungen auf ein Rekordhoch von 10.454 Punkten. In den folgenden Tagen hält die Hausse an, am 13. Februar springt der Dax das erste Mal über in seiner Geschichte über die 11.000-Punkte-Marke. Damit sollte die Rekordjagd aber gerade erst beginnen.

16.März 2015 Bereits wenige Wochen nach der Eroberung der 11.000-Punkte steht ein weiterer Meilenstein der Dax-Geschichte auf der Börsen-Agenda. Der Leitindex klettert zum ersten Mal über 12.000 Punkte. Weder der Konflikt in der Ostukraine noch der sich immer weiter zuspitzende Schuldenstreit scheinen die Börsenteilnehmer groß zu stören. Sie kaufen Aktien und befeuern die Hausse.

14. Juni 2017 In Erwartung einer positiven Zinsentscheidung der US-Notenbank knackt der Dax das erste Mal im Laufe seiner Geschichte die 12.900 Punkte und erreicht schließlich sein Allzeithoch von 12.921 Punkten. Schon in den Monaten zuvor hatte der Dax im Anschluss an den Erfolg des europafreundlichen Politikers Emmanuel Macron bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich seinen Höchststand mehrfach verbessert.

20. Juni 2017 Einen Tag vor der Sommersonnenwende des Jahres 2017 treiben Dax-Anleger das deutsche Börsenbarometer erneut auf einen Rekord. Im Verlauf des Handelstages steigt der Dax auf 12.952 Punkte.

Neben dem US-amerikanischen Arbeitsmarkt beschäftigte die Börsianer auch die politische Krise in Spanien. Ungeachtet des Verbots des spanischen Verfassungsgerichts will das katalanische Regionalparlament am Montag über eine Loslösung von Spanien debattieren. An der Madrider Börse setzte der Leitindex seine Talfahrt fort.

Die Aktien der Banco de Sabadell und der Caixabank rutschten zeitweise um 4,1 beziehungsweise 2,8 Prozent ab. Eine Verlegung der Zentralen in andere Teile Spaniens werde nicht alle Probleme der Institute lösen, warnten die Analysten der Berenberg Bank. Katalanische Kunden könnten sich wegen des Umzugs abwenden, während die beiden Banken andernorts weiter als katalanische Geldhäuser wahrgenommen würden. Die Nervosität der Anleger schwappte auf die übrigen Finanzwerte der Euro-Zone über. Sie büßten im Schnitt 0,2 Prozent ein.

Commerzbank-Analyst Ralph Solveen meint: „Der Katalonien-Konflikt betrifft nicht nur Spanien, sondern auch die EU. Er stellt die Pläne des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Frage, die Währungsunion durch ein gemeinsames Budget, also durch mehr Umverteilung vermeintlich zu stabilisieren.“