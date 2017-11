FrankfurtDie Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Montag vor der in dieser Woche anstehenden großen Zahl an Quartalsberichten mit angezogener Handbremse agiert. Der Dax sank zum Handelsschluss um 0,07 Prozent auf 13.468 Punkte, nachdem er am vergangenen Freitag mit 13.505 Punkten ein weiteres Rekordhoch erreicht und auf Wochensicht um rund 2 Prozent zugelegt hatte.

Für den MDax, in dem die Aktien mittelgroßer deutscher Konzerne vertreten sind, ging es um 0,11 Prozent auf 26.931 Punkte nach unten. Dagegen verbuchte der Technologiewerte-Index TecDax ein Plus von 0,57 Prozent auf 2591 Zähler. Das war zugleich sein Tageshoch und der höchste Stand seit Februar 2001. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss ebenfalls 0,21 Prozent im Minus bei 3.682 Zählern.

Bevor die Bilanzsaison gegen Mitte der Woche ihren Höhepunkt erreiche, sicherten sich einige Anleger offenbar lieber Gewinne, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Vergangene Woche hatte der Dax fast jeden Tag einen neuen Rekord gebrochen und am Freitag mit 13.505 Zählern seine bisherige Höchstmarke erreicht.

Die Festnahme von Prinzen und Spitzenpolitikern in Saudi-Arabien im Rahmen einer Anti-Korruptionskampagne verunsicherte viele Anleger. Berücksichtige man die Regierungskrise im Libanon und die Lage im Jemen würden die Spannungen im Nahen Osten förmlich sichtbar, erklärte Commerzbank-Analystin Barbara Lambrecht. Fundamentaldaten rückten dadurch in den Hintergrund. Der Preis für Öl aus der Nordsee zog um 2,7 Prozent auf 63,75 Dollar pro Fass an und notierte damit so hoch wie zuletzt Ende Juni 2015.

Grundsätzlich ist der Aufwärtstrend an den Börsen nach Einschätzung von Experten aber dank solider Wirtschaftsdaten intakt. Anleger blicken so zuversichtlich auf die Konjunktur im Euro-Raum wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr, wie die Investmentberatung Sentix unter Berufung auf ihre Umfrage unter 1000 Investoren mitteilte. Sowohl die aktuelle Lage als auch die Aussichten wurden positiver bewertet als zuletzt.

Den Trend untermauerten die überraschend gut gefüllten Auftragsbücher der deutschen Industriefirmen. Bei ihnen gingen laut Bundeswirtschaftsministerium im September 1,0 Prozent mehr Bestellungen ein als im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Rückgang gerechnet. „Dies zeigt einmal mehr, dass der Aufschwung im gemeinsamen Währungsraum keine Eintagsfliege ist“, sagte Thomas Gitzel, Ökonom bei der Liechtensteiner VP Bank. „Die deutsche Volkswirtschaft breitet die Flügel aus und lässt sich in luftige Wachstumshöhen treiben.“

Gesprächsthema am Ölmarkt waren die politische Unruhen in Saudi-Arabien, dem weltweit größten Ölproduzenten. Der Preis für ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent kletterte um 1,3 Prozent auf 62,90 Dollar – das war der höchste Stand seit über zwei Jahren. Die Gefahr einer Destabilisierung der Situation in Saudi-Arabien sei seit dem Wochenende deutlich gestiegen, sagte Commerzbank-Analystin Barbara Lambrecht.

Der saudi-arabische Kronprinz Mohammed ließ Insidern zufolge zahlreiche Prinzen und Spitzenpolitiker im Rahmen von Anti-Korruptionsermittlungen festnehmen. Darunter ist mit Prinz Alwalid bin Talal auch einer der wichtigsten Geschäftsmänner des Landes. Trotz dessen Festnahme erwarten die Analysten von RBC Capital Markets keine sofortigen Änderungen in der Ölpolitik des Landes. Es sehe so aus, als ob Prinz Mohammed an der Förderbeschränkung der Opec festhalte.