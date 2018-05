Dax 18.05.2018 Dax bleibt bei über 13.000 Punkten – achte Gewinnwoche in Folge

Seite 2 von 2: Dollar-Comeback beflügelt Mai-Handel

Beobachten Sie die Profis - und seien Sie vor Leerverkäufen gewarnt

Gleichzeitig bleibt der Rentenmarkt unter Beobachtung. Denn ein deutlicher Anstieg der Zinsen für amerikanische Schuldscheine kann den weltweiten Aktienmarkt in Bedrängnis bringen. Auf der Suche nach höherer Rendite könnten Anleger umschichten, weg von Aktien hin zu anderen Anlageklassen wie etwa den Anleihen. Seit 2009 nun feiern die Aktienmärkte eine Hausse.

Entspannungssignale vor dem Wochenende gab es auch im weiter schwelenden Handelsstreit zwischen den USA und China. So soll Peking in der Handelsdefizit-Diskussion Washington Entgegenkommen signalisiert haben. Die Handelsbilanz zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt weist ein Ungleichgewicht zulasten der USA auf, was Trump dazu veranlasst, eine Reduktion des Überschusses von jährlich 200 Milliarden Dollar von den Chinesen zu fordern. Peking dementierte die Gerüchte umgehend.

Von Konjunkturseite standen heute nur die deutschen Erzeugerpreise im Kalender. Sie waren im April gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent gestiegen – und damit 0,2 Prozent fester als von Experten erwartet. Ein weiterer kleiner Punkt, der den Druck auf die Europäische Zentralbank erhöht, den Ausstieg aus ihrer ultralockeren Geldpolitik anzugehen.

Das billionenschwere Anleihekaufprogramm der EZB läuft im September aus. Die Finanzwelt diskutiert, ob die Währungshüter um ihren Ratspräsidenten Mario Draghi, das Programm mit einer Auslaufphase beenden werden – und wie lange diese dauert. Gegen zu engagierte Schritte spricht die immer noch deutlich unter dem Zielwert liegenden Inflation in der Euro-Zone. Die nächsten Ratssitzungen werden entscheidend sein. Die im Juli eher noch als die nächste am 8. Juni.

Einer der größten Verlierer unter den deutschen Einzelwerten war die Deutsche Börse, die anderthalb Prozent verlor, weil Berenberg-Analysten die Papiere zum Verkauf empfahlen und das Kursziel von 115 auf 109 Euro senkten. Noch schlechter liefern die Commerz- und Deutsche Bank, die knapp zwei Prozent nachgaben. Angesichts der Sorgen um die italienische Regierung waren Finanztitel die schwächsten am Freitag. Die Papiere der Lufthansa gab 1,8 Prozent nach.

Zu den wenigen Gewinner zählte SAP – trotz Dividendenaufschlags. Die Nordbadener verteuerten sich um 0,3 Prozent. Großer Gewinner des Tages war Henkel, die sich gegen den Trend um 1,8 Prozent steigerten. Mit Ausschüttungsabschlag wurden neben SAP auch die Deutsche Telekom, FMC und BMW gehandelt.

