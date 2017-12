FrankfurtAm deutschen Aktienmarkt rechnen die Anleger mit einem ruhigen Jahresausklang. Derzeit spricht kaum etwas für einen Endspurt in der neuen Woche, die hierzulande nach dem Weihnachtsfest nur drei Handelstage hat. Insgesamt neigt sich aller Voraussicht nach einmal mehr ein erfolgreiches Börsenjahr dem Ende zu.

Am Freitag gab der deutsche Leitindex Dax um 0,28 Prozent auf 13.072,79 Punkte nach. Im Wochenvergleich bedeutete dies ein Minus von 0,23 Prozent.

In Frankfurt bleibt die Börse am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag geschlossen. Am kommenden Freitag (29.12.) endet der Handel bereits um 14.00 Uhr. Diese verkürzte und letzte Handelswoche des Jahres werde bei dünnen Umsätzen unter Umständen einige Schwankungen aufweisen, aber das Jahresergebnis nicht mehr auf den Kopf stellen, sagte der Geschäftsführer des Vermögensverwalters Veritas Investment, Dirk Rogowski. Weder die Tweets des US-Präsidenten Donald Trump noch der Wahlsieg der Separatisten in der spanischen Region Katalonien dürften dieses gute Aktienjahr noch verhageln.

Auch Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets blieb recht gelassen: „An den letzten drei Handelstagen des Börsenjahres dürften sich die Bewegungen am deutschen Aktienmarkt in Grenzen halten.“ Damit werde die Entscheidung über den nächsten Trend im deutschen Leitindex Dax wohl auf den Januar vertagt. 12 800 Punkte nach unten und 13.200 Punkte nach oben seien dann die Grenzen, die es zu beachten gelte. Werde eine dieser Marken nachhaltig übertroffen, könnte es am Markt wieder turbulenter zugehen als zuletzt.

Die Experten des Börsenstatistik-Magazins „Index-Radar“ äußerten sich ebenfalls optimistisch: „Der Ausblick ist positiv.“ Dafür spreche die stabile Nachfrage, die sich in einem andauernden Aufwärtstrend widerspiegele. Behalte der Markt das Tempo der Vorjahre bei, habe er noch viel Luft nach oben.

Gefragt seien Dividendenwerte derzeit insbesondere von Profi-Anlegen, bemerkte Analyst Manfred Bucher von der BayernLB: „Aktien werden von den Fondsmanagern vor dem Hintergrund der positiven Erwartungen für Konjunktur und Unternehmensgewinne weiterhin übergewichtet.“

