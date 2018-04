Dax 27.04. Der schwächere Euro stärkt den Dax - die Deutsche Bank verliert

Starke Verluste bei der Deutschen Bank und schwache Bilanzen bei der Deutschen Bank – doch der schwache Euro stärkt den Dax.

FrankfurtNachdem der Dax am Dienstag deutlich über der 12.600er-Marke lag, verlor er am Mittwoch ebenso deutlich. Zum Wochenschluss konnte er diese Marke gelegentlich überschreiten. Der Dax schließt mit 12.580,87 Stellen insgesamt 0,6 Prozent fester.

Auch der MDax konnte 0,3 Prozent gutmachen – beim TecDax waren es 0,4 Prozent. Ebenso 0,4 Prozent legt der Euro Stoxx 50 zu, der aus den 50 größten Unternehmen des Eurogebiets besteht.

Die Ursache für diese positiven Entwicklungen ist zwei Ereignissen zu verdanken: Die Wall Street gab dem Dax gute Vorgaben mit auf den Weg. Wie schon am Vortag erhielt der Dax Rückenwind von den Anleiherenditen in den USA, diese gingen den zweiten Tag in Folge zurück. Außerdem konnte der Tech-Sektor am Donnerstag die Wall Street stärken.

Das andere Ereignis ist der schwache Euro mit 1,2102 Dollar. Das ist zumindest positiv für europäische Firmen: Ihre Waren werden im Welthandel günstiger und damit steigen ihre Exportchancen. Einerseits ist der Euro wegen der Dollar-Aufwertung derart schwach. Andererseits hatte aber auch die jüngste EZB-Sitzung Auswirkungen auf die schwache Gemeinschaftswährung: Es wurden kaum weitere Entscheidungen getroffen, sodass in der Eurozone kaum mit steigenden Zinsen gerechnet werden müsse.

„Geht es so weiter, dann ist das ein klares Kaufsignal“

Am letzten Freitag im April legte Daimler seine Bilanzen des ersten Quartals vor. Der operative Gewinn des Stuttgarter Autoherstellers ging um 12 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro zurück – trotzdem steht eine Erhöhung des Gewinnziels auf dem Programm, das sich unter anderem aus der Car-Sharing-Fusion mit BMW und den starken Verkäufen zusammensetzt: „Wir setzen unseren profitablen Wachstumskurs nachhaltig fort und haben mehr Fahrzeuge in einem ersten Quartal verkauft als jemals zuvor“, sagte Vorstandschef Dieter Zetsche. Der Titel gewann dennoch um 0,9 Prozent.

Auch Continental musste sinkende Zahlen hinnehmen. Das operative Ergebnis des niedersächsischen Autozulieferers sank um 9 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro. Die Aktie büßte 0,6 Prozent ein.

Bei RWE stand heute der Dividendenabschlag auf dem Programm. Die Deutsche Bank dagegen stellte mit teilweise über 4 Prozent Verlust das Schlusslicht im Dax dar. Zuletzt hatte die Frankfurter Bank mit etlichen Problemen zu kämpfen; die Quartalszahlen vom Donnerstag konnten wie erwartet nicht begeistern. Der neue Chef der Deutschen Bank, Christian Sewing, plant daher einen deutlichen Stellenabbau und einen Konzernumbau. Seitens der Investoren wird nach einer Offenlegung der Strategie verlangt. Die Credit Suisse übt scharfe Kritik "Die Deutsche Bank braucht zwar Zeit, um ihre Strategie auszuarbeiten, aber im Moment scheinen ihre kühnen Absichten nicht mit dem nötigen finanziellen Einsatz untermauert zu sein."

Nach mehreren erfolglosen Versuchen plant die T-Mobile US noch mal die Fusion mit dem Konkurrenten Sprint. Dies ließ die Aktien des Mutterkonzerns Deutsche Telekom steigen: Mit bis zu 2 Prozent Steigerung stieg der Titel auf ein Drei-Monats-Hoch von 14,61 Euro und beendete den Handelstag mit 14,54 Euro.

Den besten Wert am Dax stellte BASF mit 1,7 Prozent Plus dar. Auch das Papier von Bayer legte um 0,8 Prozent zu. Der Chemiekonzern aus Leverkusen befindet sich derzeit im Begriff den US-Saatgutkonzern Monsanto zu übernehmen. Aus kartellrechtlichen Gründen muss er dafür seine Agrarchemie-Geschäfte für 1,7 Milliarden Euro an den Rivalen BASF verkaufen.

Im Fokus stehen zudem die europäisch-amerikanischen Handelsbeziehungen. Kanzlerin Angela Merkel trifft in Washington US-Präsident Donald Trump treffen. Gesprächsthema sind die US-Schutzzölle auf Stahl und Aluminium, das iranische Atomabkommen und der Umgang mit Russland. Das Treffen zwischen Nordkoreas Präsidenten Kim Jong Un und dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in konnte Entspannung auf die weltpolitische Bühne bringen: Später am Tag gaben sie bekannt, dass sie den Kriegszustand beenden und eine "vollständige nukleare Abrüstung" erreichen wollen. Das nächste große Gipfeltreffen soll Ende Mai oder Anfang Juni zwischen Kim Jong Un und Donald Trump stattfinden.