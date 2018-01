Verunsicherten deutschen Anlegern steht am Mittwoch der Sinn nach Verkaufen: Der deutsche Leitindex Dax liegt leicht im Minus. VW meldet einen neue Absatzrekord - der Aktienkurs gibt trotzdem nach.

Zurückhaltung an der Börse – Münchner Rück im Plus

FrankfurtDen europäischen Börsen ist zur Wochenmitte die Puste ausgegangen. Der Dax verlor am Mittwochvormittag 0,3 Prozent auf 13.204 Punkte, der Euro Stoxx50 gab 0,2 Prozent auf 3616 Zähler nach. Einbußen an der Wall Street und der jüngste Euro-Anstieg trübten die Stimmung. „Nach so starken Kursgewinnen, wie wir sie im Januar bisher gesehen haben, darf eine Korrektur niemanden überraschen“, sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Kursschwankungen hätten zuletzt zugenommen, was ein Zeichen für eine wachsende Verunsicherung der Anleger sei.

Den Exportwerten im Euro-Raum machte erneut die Stärke der Gemeinschaftswährung zu schaffen. Der Euro behauptete sich klar über der Marke von 1,22 Dollar - in der Nacht hatte er sogar ein Drei-Jahres-Hoch von 1,2322 Dollar erreicht. Die verbesserten Konjunkturaussichten für Europa haben den Euro seit Jahresbeginn um mehr als zehn Prozent steigen lassen.

Beobachten Sie die Profis - und seien Sie vor Leerverkäufen gewarnt

Bei den Unternehmen dürften am Mittwoch die Bilanzen von Goldman Sachs und Bank of America im Rampenlicht stehen. „Die Berichtssaison fällt unterdessen bislang insgesamt stark aus“, resümierte Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. „Die Zahlen müssen dieses Mal aber wegen der hoch gesteckten Erwartungen geradezu fantastisch ausfallen, so dass noch Freudensprünge in den Kursen stattfinden können.“

An der Londoner Börse ging es für die Aktien der Traditionsmarke Burberry um mehr als sieben Prozent abwärts. Der britische Modekonzern musste wegen schwächelnder Geschäfte in Europa einen Dämpfer einstecken. In den vergangenen drei Monaten fiel der Umsatz um zwei Prozent. Auf dem Heimatmarkt sorgte dagegen der gesunkene Pfund-Kurs für Rückenwind.

Ebenfalls unter Druck standen die Titel des britischen Fachverlages Pearson. Sie gaben um mehr als sechs Prozent nach. Von dem Kurssturz seien einige Anleger auf dem falschen Fuß erwischt worden, sagten Händler. Auch wenn das Nordamerika-Geschäft weiter unter Druck stehe, sei 2018 weiterhin mit einem Gewinn zwischen 520 und 560 Millionen Pfund zu rechnen. Bereinigt um Beteiligungsverkäufe bedeute dies einen Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr.

Im Dax gaben die Vorzugsaktien von Volkswagen trotz eines Absatzrekordes 2017 um 0,6 Prozent nach, waren allerdings am Tag zuvor auf den höchsten Stand seit August 2015 geklettert.

Europas größter Online-Modehändler Zalando hat die Anleger auf den zweiten Blick mit seinem Zahlenwerk überzeugt. Die Aktien machten anfängliche Verluste wett und kletterten um bis zu 2,8 Prozent auf 45,85 Euro. Damit setzten sie sich an die Spitze der Gewinnerliste im Nebenwerte-Index MDax. Insgesamt habe Zalando mit seinen vorläufigen Zahlen für 2017 überzeugt, so die Analysten von Bank Baader Helvea. "Wir sehen Zalando mit seiner Börsenstory voll auf Kurs."

Die Sorge vor immer mehr Verboten im Handel mit Kryptowährungen lastete weiterhin auf Bitcoin & Co. Der Preis für Bitcoin fiel an der Luxemburger Handelsplattform Bitstamp zeitweise um acht Prozent auf 10.499 Dollar. Immer mehr Länder schieben dem Handel mit Kryptowährungen inzwischen einen Riegel vor. Südkorea denkt über ein komplettes Verbot nach. Die chinesischen Behörden planen laut Bloomberg den Zugang zu in- und ausländischen Börsen für Cyber-Devisen zu blockieren.

