Dax aktuell Angst vor Handelskrieg drückt Börsenstimmung - Dax fällt

Nach den jüngsten Drohungen des US-Präsidenten sind Anleger wieder verunsichert. Das lässt den Dax zum Börsenstart absacken.

„In die Suppe gespuckt“ – Trumps Handelsstreit sorgt für trübe Stimmung

FrankfurtDie Angst vor einem weltweiten Handelskrieg hat die Stimmung an der deutschen Börse am Donnerstag belastet. Der Dax eröffnete den Handel ein Prozent schwächer mit 12.188 Punkten. „Die Anleger zeigen sich nach den jüngsten Drohungen von US-Präsident Trump wieder mehr verunsichert“, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Das US-Präsidialamt kündigte neue Zölle gegen China an, im Raum steht ein Volumen von bis zu 60 Milliarden Dollar.

Zudem wurden Investoren vom neuen US-Notenbankchef Jerome Powell daran erinnert, dass sich die Zeit des billigen Geldes langsam dem Ende zuneigt. Die Fed hatte am Mittwoch den Leitzins um einen Viertelprozentpunkt angehoben und für 2018 zwei weitere Erhöhungen signalisiert.

Der MDax der mittelgroßen Werte sank um 0,70 Prozent auf 25.604,65 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax büßte 1,65 Prozent auf 2622,09 Punkte ein. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,57 Prozent auf 3381,68 Zähler.

HeidelbergCement konnte mit seinem Gewinnanstieg im vergangenen Jahr und einer höheren Dividende bei Aktionären nicht punkten, die Titel fielen um ein Prozent.

Die im SDax notierten Aktien von Zooplus rauschten um 10,3 Prozent in die Tiefe, nachdem der Tierfutterhändler einen geringen Gewinn mitgeteilt hatte. Trotz eines Umsatzanstiegs von 22 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro brach der Betriebsgewinn auf 4,1 (Vorjahr: 17,9) Milliarden ein.

Die US-Börsen reagierten auf die Fed-Entscheidung verhalten. Die Wall Street schloss schwächer: Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,2 Prozent tiefer bei 24.682 Punkten. Auch der breiter gefasste S&P-500 gab 0,2 Prozent auf 2711 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq ging mit einem Abschlag von 0,3 Prozent auf 7345 Stellen aus dem Handel.

Dagegen zeigten sich die Börsen in Asien freundlich. Der Nikkei-Index legte im Mittagshandel um 0,5 Prozent auf 21.486 Punkte zu, während der breiter aufgestellte Topix um 0,15 Prozent auf 1718 Zähler stieg. Händler sagten, Pensionsfonds und Privatanleger nutzten die zuletzt gesunkenen Kurse zum Einstieg.

Unter den Einzelwerten erwarten die Anleger am Donnerstag einige Quartalszahlen. Aus der ersten Börsenreihe veröffentlicht Heidelbergcement gleich am Morgen die Zahlen für das vierte Quartal. Der Baustoffkonzern will im laufenden Jahr seinen Gewinn deutlich steigern: Der Jahresüberschuss soll erneut zweistellig wachsen, erklärte der Dax-Konzern am Donnerstag.

Im vergangenen Jahr stieg das Ergebnis unter dem Strich um 27 Prozent auf 1,06 Milliarden Euro. Die Dividende soll um knapp ein Fünftel auf 1,90 Euro je Aktie erhöht werden. „Unsere Strategie ist klar: Kontinuierliches Wachstum, langfristige Wertschaffung für unsere Aktionäre und Sicherung hochwertiger Arbeitsplätze. Wir sind auf Kurs!“, erklärte Vorstandschef Bernd Scheifele.

Aus der zweiten und dritten Börsenreihe veröffentlichen unter anderem Hella, United Internet, Eventim, Zooplus sowie Biotest ihre Bilanzen. Die MDax-Immobilienfirma rechnet für 2018 mit einem operativen Ergebnis aus dem Vermietgeschäft (FFO 1 ohne Verkäufe) von 135 bis 137 Millionen Euro. 2017 hatte es bei 127,4 Millionen Euro gelegen. Beim Leerstand erwartet das Unternehmen einen Rückgang auf 5,3 bis 5,5 Prozent, Ende Dezember 2017 waren es 5,8 Prozent.

Dagegen stehen nach der Fed-Entscheidung nur wenige Konjunkturtermine auf dem Programm. In Frankfurt tagt der erweiterte EZB-Rat. In London wird nach der geldpolitischen Sitzung der Zinsentscheid der Bank of England (13 Uhr) öffentlich.

Hierzulande wird außerdem der Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland (10 Uhr) veröffentlicht.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax. Aktuelle Leerverkäufe von Investoren finden Sie in unserer Datenbank zu Leerverkäufen.