Dax aktuell Angst vor Handelskrieg lässt Anleger nicht los

Trotz der angespannten Stimmung am Aktienmarkt steigt der Dax. Die starke Konjunktur und Firmenbilanzen stützen den Leitindex.

Dax erholt sich leicht – Rekordjahr für die Lufthansa

FrankfurtErmutigende Firmenbilanzen haben den Aktienbörsen am Donnerstag etwas Auftrieb gegeben. Die Furcht vor einem globalen Handelskrieg hielt Anleger dennoch in Atem. Der deutsche Leitindex Dax stieg bis zum frühen Abend um 0,96 Prozent auf 12.354 Punkte. An der Wall Street notierten die Indizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 wenig verändert.

Kopfschmerzen bereitete den Börsianern, dass US-Präsident Donald Trump nach Schutzzöllen auf Stahl und Aluminium chinesische Waren mit Zusatz-Abgaben belegen will. „Es gibt die Sorge, dass andere Länder zurückschlagen“, sagte Julien-Pierre Nouen, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters Lazard Freres Gestion.

„Man sollte sich aber eher an den Konjunkturausblick halten, und der bleibt aus unserer Sicht gut.“ In dieses Bild passten das überraschend starke Konjunkturbarometer des New Yorker Notenbankablegers und die wöchentlichen US-Arbeitsmarktzahlen.

Beobachten Sie die Profis - und seien Sie vor Leerverkäufen gewarnt

Bitcoin setzte dagegen seine Talfahrt fort. Die Cyber-Devise rutschte zeitweise um knapp acht Prozent ab und war mit 7670,21 Dollar so billig wie zuletzt vor fünf Wochen. „Das Einstellen von Werbung für riskante beziehungsweise nicht regulierte Finanzprodukte durch Google trifft die Branche an einer ihrer empfindlichsten Stellen“, sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. Die 20 größten Industrie- und Schwellenländer (G20) wollen sich bei ihrem bevorstehenden Finanzminister-Treffen mit Fragen der Regulierung von Kryptowährungen beschäftigen.

Für gute Stimmung unter Anlegern sorgte die Münchener Rück. Der weltgrößte Rückversicherer will 2,3 Milliarden Euro an seine Aktionäre ausschütten und stellte seine Gewinnziele vor. Der Ausblick für das laufende Jahr sei zwar etwas vorsichtig, die Mittelfrist-Ziele aber höher als erwartet, urteilte Analyst Daniel Bischof von der Baader Helvea Bank. Außerdem trage die Restrukturierung der Tochter Ergo erste Früchte. Münchener-Rück-Aktien legten 1,5 Prozent zu.

Der Versicherer Generali erfreute Anleger mit einem Rekord-Betriebsgewinn von 4,89 Milliarden Euro. Dies sei mehr als erhofft, sagte ein Börsianer. Da der italienische Branchenprimus zudem die Dividende anhob, gewannen die Papiere in Mailand 2,1 Prozent.

In London stürzten die Titel von PZ Cussons dagegen um bis zu 28 Prozent ab – so stark wie zuletzt vor gut 16 Jahren. Der vor allem in Asien und Afrika aktive Anbieter von Seifen und Shampoos stellte für das laufende Geschäftsjahr einen Gewinn in Aussicht, der unter den Analystenprognosen lag. „Zeitpunkt und Umfang der Erholung des Geschäfts sind schwierig vorherzusagen“, schrieben die Analysten des Brokerhauses Investec in einem Kommentar. „Wir bleiben daher vorsichtig.“

