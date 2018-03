Dax aktuell Anleger befürchten Handelskrieg - Dax verliert deutlich

Ein erneut gefallener Ifo-Index zeugt von der um sich greifenden Angst vor einem Handelskrieg. Europas Börsianer gehen vom Parkett.

Dax stets bemüht – Börsianer verunsichert

FrankfurtDer weiter hochkochende Handelsstreit zwischen den USA und China sowie der noch ungewisse Ausgang der Zollverhandlungen mit Europa haben den Dax am Donnerstag belastet. Er eröffnete den Handel ein Prozent schwächer mit 12.188 Punkten. „Die Anleger zeigen sich nach den jüngsten Drohungen von US-Präsident Trump wieder mehr verunsichert“, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Das US-Präsidialamt kündigte neue Zölle gegen China an, im Raum steht ein Volumen von bis zu 60 Milliarden Dollar.

Am Vormittag verlor der Deutsche Aktienindex in Frankfurt ein Prozent und kam auf 12.196 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte sank um 0,8 Prozent auf 25.577 Zähler. Die volatileren TecDax-Titel rauschten gar zwei Prozent in die Tiefe auf 2610 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab ein Prozent nach auf 3364 Punkte.

Von der Fed waren am Vorabend letztlich keine besonderen Überraschungen gekommen. Daher stand nun vor allem der Handelskonflikt zwischen den USA und China im Fokus, denn US-Präsident Donald Trump will an diesem Tag ein Maßnahmenpaket veröffentlichen. Er hält die Handelspraktiken Chinas für unfair und will auch den Kampf gegen den Diebstahl geistigen Eigentums intensivieren. Unterdessen wird in der EU gehofft, das Inkrafttreten der Zölle vorerst abwenden zu können.

Wichtig für die Anleger ist auch der am Vormittag veröffentlichte Ifo-Geschäftsklimaindex. Er fiel auf 114,7 Punkte von 115,4 Zählern im Vormonat und damit das zweite Mal in Folge, wie das Münchner Ifo-Institut am Donnerstag zu seiner Umfrage unter 7000 Managern mitteilte.

Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 114,8 Punkte erwartet. „Der drohende Protektionismus drückt auf die Stimmung“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Die Manager beurteilten ihre Geschäftslage und auch die Aussichten für die kommenden sechs Monate weniger optimistisch als zuletzt.

Das deutsche Wirtschaftswachstum hat nach Einschätzung des Ifo-Instituts seinen Zenit erreicht. „Weitere Wachstumsrekorde sind nicht zu erwarten“, sagte Ifo-Konjunkturexperte Klaus Wohlrabe am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Die Münchner Forscher rechnen im laufenden Jahr mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 2,6 Prozent und sind damit optimistischer als andere Institute. 2019 dürfte es dann laut Ifo nur noch zu 2,1 Prozent reichen.

Unter den Einzelwerten zogen die Anteile von HeidelbergCement mit einem Minus von 1,6 Prozent die Aufmerksamkeit auf sich. Nach Eckdaten im Februar wurden nun die endgültigen Zahlen sowie ein Ausblick auf das laufende Jahr bekannt gegeben. Zwar will der Konzern die Aktionäre von seinem Gewinnsprung im Jahr 2017 profitieren lassen, aber nicht so deutlich, wie Analysten erwartet hatten.

Mit knapp 2 Prozent Verlust waren die Commerzbank -Aktien allerdings am schwächsten im Dax. Sie litten unter einer Abstufung durch das Investmenthaus Kepler Cheuvreux. Die Gewinnerwartungen des Marktes bis 2020 erschienen teils viel zu hoch, schrieb Analyst Tobias Lukesch und senkte auf sein Anlageurteil auf „Reduce“. Übernahmefantasie und die Hoffnung auf positive Auswirkungen steigender Zinsen auf Banken hätten die Papiere mehr als ausreichend getrieben.