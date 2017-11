Frankfurt

Die Feiertagsstimmung auf dem Frankfurter Parkett dauert nicht an: Der Dax notiert im Vormittagshandel mit 0,2 Prozent leicht im Minus. An Allerheiligen hatte er bei hohem Umsatz 1,8 Prozent auf 13.465 Punkte zugelegt und damit so hoch wie noch nie in seiner fast 30-jährigen Geschichte geschlossen. Die zweite Frankfurter Reihe, der MDax, legte am Donnerstag um 0,06 Prozent zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,17 Prozent.

„Nach der imposanten Rally mangelt es an neuen Impulsen“, meinte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Erste Investoren gingen auf Nummer sicher und strichen einen Teil ihrer Gewinne ein.

Frischen Wind für die Märkte erhoffen sich Anleger vom Zinsentscheid der Bank of England (BoE) zur Mittagszeit. Experten rechnen mit der ersten Zinserhöhung seit 2007. Zudem will US-Präsident Donald Trump bekanntgeben, wer die amerikanische Notenbank (Fed) künftig leiten soll. Insidern zufolge hat der einzige Republikaner im Fed-Direktorium, Jerome Powell, die besten Karten. Von dem 64-Jährigen wird eine Fortsetzung von Janet Yellens Kurs der behutsamen Zinserhöhungen erwartet.

Auf Unternehmensseite geht derweil die Bilanzsaison weiter. Enttäuscht waren die Börsianer von Fresenius und FMC an. Fresenius-Papiere verloren 1 Prozent, FMC 0,84 Prozent. Bei Fresenius blieb der operative Gewinn im dritten Quartal etwas hinter der Prognose zurück. Beim Dialyseanbieter FMC erfüllten die Ergebnisse knapp die Erwartungen.

Gänzlich überzeugen konnte die Anleger hingegen Hugo Boss. Der Herrenmode-Konzern konnte im vergangenen Quartal mehr Kunden in seine Geschäfte locken. Die Aktien des Modehauses notierten 3,7 Prozent fester. Der Elektronikriese Apple legt am Donnerstag ebenfalls Zahlen für das vierte Quartal vor. Anleger setzten im Vorfeld der Bilanz auf hohe Verkaufszahlen des neuen iPhones. Eine Sprecherin des Konzerns hatte zuvor gesagt, dass die Vorbestellungen für das iPhone X „durch die Decke“ gingen.

An der Dax-Spitze standen im Vormittagshandel Titel der Deutschen Bank, die gut 2 Prozent gewannen. Telekom-Papiere legten um 0,6 Prozent zu und trotzten damit den womöglich gescheiterten Fusionsbemühungen der US-Tochter T-Mobile US.

Auch ein Neuling wurde am Donnerstag an der Deutschen Börse begrüßt: Der Lebensmittel-Lieferdienst Hellofresh feierte sein Aktienmarktdebüt. Die am Vorabend zu 10,25 Euro je Aktie ausgegebenen Papiere nahmen den Handel mit einem Kurs von 10,60 Euro auf. Anschließend fiel der Kurs auf zuletzt 10,45 Euro zurück.

Im Kleinwertesegment SDax waren die Scheine des Fußballclubs Borussia Dortmund (BVB) die größten Verlierer. Nach einem enttäuschenden Unentschieden in der Fußball-Königsklasse Champions League haben Anleger BVB-Aktien aus den Depots geworfen. Die Papiere sackten am Donnerstag um 4,2 Prozent auf ein Zwei-Monats-Tief ab.

Die Sitzung der US-Notenbank Fed hat den US-Aktienmarkt zur Wochenmitte kalt gelassen. Der Dow Jones Index stieg am Mittwoch um 0,3 Prozent. Nach der Oktober-Rally rechnen nun immer mehr Marktakteure mit einer Rally zum Jahresende. Der S&P 500 legte um 0,2 Prozent zu. Der Nasdaq 100 schloss prozentual unverändert.

Die Tokioter Börse hat ihren Höhenflug am Donnerstag fortgesetzt. Ermutigende Unternehmensbilanzen trieben den Leitindex Nikkei zeitweise erneut ein 21-Jahres-Hoch. Bis zum Mittag stieg er um 0,2 Prozent. Der breiter gefasste Topix-Index legte 0,3 Prozent auf 1791 Zähler zu.

