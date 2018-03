Dax aktuell Anleger feiern Dax-Aufstieg von Covestro

Nach zeitweise deutlichen Zugewinnen im Handelsverlauf schließt der Dax am Dienstag mit einem leichten Plus. Die Gewinner des Tages: Autowerte und Scheine des Kunststoffherstellers Covestro.

FrankfurtDie Aufnahme in den Dax hat der Aktie des Kunststoffherstellers Covestro am Dienstag einen Schub verpasst. Der Titel, der bislang im MDax notiert ist, legte in der Spitze um 4,6 Prozent auf 92,34 Euro zu. Covestro qualifiziert sich aufgrund seines hohen Börsenwerts und des Orderbuchumsatzes für den Dax, wie die Deutsche Börse am Montagabend mitgeteilt hatte. Seit dem Gang aufs Parkett im Oktober 2015 hat die Aktie ihren Wert fast vervierfacht.

„Das war überraschend“, sagte ein Händler. Die Aufnahme von Covestro in den Dax sei eigentlich erst für September erwartet worden. Die Aufnahme in den wichtigsten deutschen Aktienindex erfolgte nach einem beschleunigten Beitrittsverfahren („fast entry“). Die Änderungen werden zum 19. März wirksam.

Den Dax verlassen muss Pro Sieben Sat 1. Dessen Aktien notierten zeitweise 8,3 Prozent im Minus. Die kritische Studie eines Spekulanten hatte den Medienkonzern am Dienstag ins Taumeln gebracht.

Die Dax-Mitglieder der ersten Stunde Allianz Die Besetzung des Dax hat sich im Laufe der Jahre stark verändert: Von den 30 Unternehmen, die im Geburtsjahr 1988 zum deutschen Leitindex gehörten, ist nur noch gut die Hälfte an Bord. Bereits bei den ersten Stunden war schon die Allianz dabei. Der deutsche Versicherungskonzern ist bis heute im Dax vertreten. Die Allianz ist nach Umsatz einer der weltgrößten Versicherungskonzerne. BASF Die BASF ist ein deutscher Chemiekonzern mit Mitarbeitern in mehr als 80 Ländern. Nach Umsatz ist die BASF der weltweit größte Chemiekonzern. Die BASF ist seit der Geburtsstunde des Dax im Leitindex gelistet. Bayer Der Schwerpunkt der Bayer AG besteht in chemischer und pharmazeutischer Industrie. Der Konzern gehört zu ersten Garde des Dax und ist mittlerweile eines der wertvollsten deutschen Unternehmen im deutschen Leitindex. Bayerische Vereinsbank Die Bayerische Vereinsbank war eine Großbank in Bayern. Zehn Jahre lang hielt sie sich im Dax: Am 22.06.1998 fusionierte sie mit der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank zur Bayerischen Hypo- und Vereinsbank. Bayerische Hypotheken- und Wechselbank Nach knapp zehn Jahren im Dax fusionierte die Bayerische Hypotheken- und Wechselbank mit der Bayerischen Vereinsbank zur Bayerischen Hypo- und Vereinsbank. BMW mmDie BMW ist ein weltweit operierender, deutscher Automobil und Motorradhersteller. Die Produktpalette umfasst die Automarken Mini und Rolls Royce. Die Muttergesellschaft BMW Group ist eines der größten Wirtschaftsunternehmen in Deutschland und spielt seit 1988 immer in der obersten Börsenliga mit. Commerzbank Die Commerzbank ist die viertgrößte Bank Deutschlands und betreut weltweit Privat und Geschäftskunden. Die Aktiengesellschaft ist von Anfang an im deutschen Leitindex vertreten. Continental Der Konzern in der Automobilzuliefererbranche war bis zum 23.09.1996 im Dax gelistet. Zwischen 2003 und 2008 schaffte das Unternehmen ein Comeback. Seit September 2012 ist die Continental wieder im Leitindex. Damit hat der Autozulieferer den Wiederaufstieg in die oberste Börsenliga zweimal geschafft. Daimler-Benz Daimler-Benz war ein Vorgängerunternehmen der heutigen Daimler AG. Im Dezember 1998 fusionierte das Unternehmen zu Daimler-Chrysler. So schied der Name Daimler-Benz nach knapp zehn Jahren im Dax aus der Liste aus. Degussa Die Degussa AG war knapp elf Jahre im Dax gelistet. Am 22.03.1999 fusionierte der ehemalige Chemiekonzern mit der Hüls AG zur Degussa-Hüls, einem neuen Unternehmen. Deutsche Babcock Die Deutsche Babcock hielt sich nur sieben Jahre am Dax. Am 18.09.1995 schied das Maschinenbau-Unternehmen aber aus. Mittlerweile hat sich die ehemalige AG aufgrund einer Insolvenz komplett aufgelöst. Deutsche Bank Die Deutsche Bank ist das nach Bilanzsumme und Mitarbeiterzahl größte Kreditinstitut Deutschlands. Sie ist seit der Gründung des Börsenbarometers im Dax vertreten. Dresdner Bank Die Dresdner Bank war die drittgrößte Bank Deutschlands. Sie war bis zu ihrer Übernahme durch die Allianz am 23.07.2001 im Dax gelistet. Feldmühle Nobel Die Feldmühle Nobel war ein deutscher Papierhersteller. Sie zählte zeitweise zu den zehn größten Unternehmen Deutschlands. Im Dax hielt sie sich allerdings nur zwei Jahre – am 03.09.1990 schied das Unternehmen aus dem Leitindex aus. Henkel Die Henkel AG ist ein deutscher Hersteller der Konsumgüterindustrie mit weltweiten Marken. Das Unternehmen ist seit erster Stunde im Dax vertreten. Mittlerweile sind es schon 30 Jahre in der Börsenliga. Hoechst Hoechst war eines der größten Chemie- und Pharmaunternehmen Deutschlands und wuchs durch Unternehmensübernahmen und Investitionen in neue Produkte zu einem Großkonzern heran. Die Hoechst AG war bis zur Fusion mit der französischen Rhône-Poulenc zu Aventis Dax-Mitglied. Die Zugehörigkeit endete am 20.09.1999. Karstadt Als Karstadt aus dem Dax abstieg, hieß der einst stolze Kaufhauskonzern noch Karstadt-Quelle. Bis zum 19.03.2001 war der Konzern noch im Dax gelistet. Kaufhof Die deutsche Warenhauskette Kaufhof war bis zum 22.06.1996 im Leitindex Dax gelistet. Dann fusionierte das Unternehmen mit der Metro und schied deshalb aus dem Index aus. Heutzutage kennt man Kaufhof als Galeria Kaufhof und sie ist seit 2015 Teil der kanadischen Hudsons Bay Company. Linde Die Linde AG ist ein weltweit tätiger deutscher Technologie-Konzern. Das Kerngeschäft des Unternehmens sind Gase und Prozessanlagen. Der Konzern ist seit 1988 im Dax gelistet. Lufthansa Die deutsche Kranich-Airline Lufthansa ist gemessen an den beförderten Passagieren das größte Luftfahrtunternehmen Europas. Es ist seit der Gründung des Leitindex dort gelistet. MAN Die MAN, ein Fahrzeug- und Maschinenbaukonzern mit Sitz in München, schied nach einer Übernahme 2012 aus dem Dax aus. Der frei handelbare Teil der Aktien war zu gering, um im Leitindex zu bleiben. Mannesmann Die Mannesmann AG war ein deutsches Industrieunternehmen. Im Jahr 2000 wurde das Unternehmen von Vodafone übernommen und schied aus dem Dax aus. Nixdorf Nixdorf Informationssysteme war ein deutscher Universalanbieter auf dem Gebiet der Daten und Informationstechnik. Das Unternehmen war nur zwei Jahre – bis zum 03.09.1990 – im Dax gelistet. Der Grund für den Austieg: Das Unternehmen wurde von Siemens übernommen. RWE Die RWE AG ist am Umsatz gemessen der zweitgrößte Energieversorger Deutschlands. Das Unternehmen ist seit 1988 im Dax vertreten. Schering Das Pharmaunternehmen Schering war bis zum Jahr 2006 im Dax – dann ist der Konzern von Bayer übernommen worden. Bis zum 18.09.2006 war Schering im Leitindex gelistet. Siemens Der Technologiekonzern Siemens ist seit 1988 im Dax gelistet. Der Konzern ist in 190 Ländern vertreten und zählt weltweit zu den größten Unternehmen in der Elektrotechnik. Thyssen Thyssen war zwischen 1988 und dem 25.03.1999 im Dax gelistet. Das Unternehmen fusionierte zu Thyssen-Krupp und schied deshalb aus dem Index aus. Veba und Viag Die Veba AG war ein deutscher Energieversorger, der am 19.06.2000 mit Viag zu Eon fusionierte. Damit schieden beide Unternehmen aus dem Dax aus und Eon kam rein. Volkswagen Die Volkswagen AG ist der größte europäische Automobilhersteller. Der Konzern mischt seit der Gründung des Leitindexes in der Börsenliga mit.

Neues MDax-Mitglied wird künftig die Immobilienfirma Aroundtown. Die Aktien stiegen um 1,3 Prozent. Der von einem Bilanzskandal erschütterte Möbelkonzern Steinhoff muss seinen Platz im Nebenwerteindex dagegen räumen. Die Titel lagen 1,5 Prozent im Minus. Zweiter MDax-Absteiger ist der Zuckerproduzent Südzucker, der durch den Start-up-Finanzierer Rocket Internet ersetzt wird. Südzucker notierten 2,2 Prozent fester, Rocket legten um 2,8 Prozent zu.

Gesamter Dax schließt im Plus

Der Dax setzte am Dienstag seinen Erholungskurs fort und ging mit einem Plus von 0,2 Prozent aus dem Handel. Für die zweite Frankfurter Reihe, den MDax, ging es 0,6 Prozent bergauf. Der paneuropäische Euro Stoxx 50 gewann 0,1 Prozent.

„Auf dem aktuellen Kursniveau sind einige Schnäppchenjäger unterwegs, die auf eine zumindest temporäre Erholung spekulieren“, sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners. Zuletzt waren die Anleger aus Angst vor einem Handelskrieg mit den USA in Deckung gegangen. Am Donnerstag hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, Schutzzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte zu verhängen.

„Das Thema Handelskrieg schwebt zwar noch immer wie eine dunkle Wolke über den Märkten“, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst bei AxiTrader. Die Anleger seien aber erleichtert, dass US-Präsident Donald Trump mit seinem Protektionismus ziemlich alleine dastehe. Eine Eskalation oder einen weltweiten Handelskrieg wolle niemand in Kauf nehmen. Auch die Wall Street-Aktionäre zeigten sich zu Handelseröffnung am Dienstag zuversichtlich.

Die Frankfurter Börsenkandidaten Varta 1 von 10 Der Batteriehersteller Varta hat einen Börsenwert von mehr als 500 Millionen Euro. Die Erstnotiz den Unternehmens wird im Oktober 2017 erwartet. Bis zu 250 Millionen Euro beträgt das Emissionsvolumen, wobei 150 Millionen Euro Kapitalerhöhung sind. Eigentümer des Unternehmens ist Montana Tech Components (Michael Trojner). Die begleitenden Banken sind Berenberg und UniCredit. Nach dem Börsengang ist ein Streubesitz von 40 Prozent vorgesehen. Befesa 2 von 10 Auch für Befesa wird die Erstnotiz im Oktober 2017 erwartet. Dabei soll es ein Emissionsvolumen von bis zu 800 Millionen Euro geben. Der Erlös dieses Volumens fließt an den Alteigentümer. Das Unternehmen betreibt Metall-Recycling und weitere Umweltdienstleistungen. Der Börsenwert liegt zwischen 1,3 und 1,6 Milliarden Euro. Der Eigentümer ist der Finanzinvestor Triton und die begleitenden Banken sind Citi, Goldman Sachs und JPMorgan. HelloFresh 3 von 10 HelloFresh ist ein Lebensmittel-Lieferdienst mit Firmensitz in Berlin. Die Erstnotiz wird für den November 2017 erwartet. Ein Emissionsvolumen von bis zu 300 Millionen Euro und ein Börsenwert von bis zu 1,5 Milliarden Euro werden erwartet. Eigentümer des Unternehmens sind Rocket Internet mit 53 Prozent und weitere Risikokapital-Investoren. Berenberg, BNP Paribas, Morgan Stanley, JPMorgan und die Deutsche Bank sind die begleitenden Kreditinstitute. BAWAG P.S.K. 4 von 10 Die Erstnotiz der BAWAG P.S.K. wird für den Oktober erwartet, allerdings an der Wiener Börse. Eigentümer des Unternehmens sind Ceberus – ein Finanzinvestor mit 54 Prozent – und Golden Tree Asset Management – mit 40 Prozent. Die Bank wird von den folgenden Kreditinstituten begleitet: Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan und Morgan Stanley. Das Emissionsvolumen soll bis zu 1,5 Milliarden Euro betragen und der Börsenwert wird auf etwa fünf Milliarden Euro geschätzt. Instone Real Estate 5 von 10 Die Erstnotiz des Immobilien-Entwicklers Instone Real Estate ist im November möglich. Der Börsenwert wird mehr als 500 Millionen Euro betragen. Offen ist allerdings noch die Höhe des Emissionsvolumens. Eigentümer des Unternehmens mit dem Firmensitz in Essen ist die Activum SG. Vibracoustic 6 von 10 Bis zum Jahresende soll bei Vibracoustic die Entscheidung über einen Börsengang fallen. Dementsprechend sind das Emissionsvolumen, begleitende Banken und der Börsenwert noch offen. Bei dem Unternehmen handelt es sich um den weltweit führenden Zulieferer für Schwingungstechnik im Automobil. Eigentümer ist das Technologieunternehmen Freudenberg. Deutsche Asset Management 7 von 10 Die Deutsche Asset Management gehört der Deutschen Bank und ist eine Vermögensverwaltung. Die Erstnotiz wird im Frühjahr 2018 erwartet. Begleiten werden den Börsengang die Deutsche Bank und weitere Kreditinstitute. Der Börsenwert soll bei circa acht Milliarden Euro liegen und das Emissionsvolumen bei rund zwei Milliarden Euro.

Auf Unternehmensseite standen am Dienstag einmal mehr auch die Automobilwerte im Fokus. In Genf trafen sich Branchenvertreter zum Autosalon. Am Vorabend der Messe hatte Volkswagen-Konzernchef Matthias Müller erstmals Überlegungen für einen Börsengang der Truck-Sparte bestätigt. Entschieden sei aber noch nichts. Die Aktien von Volkswagen verzeichneten ein Plus von 2,3 Prozent. Daimler und BMW notierten 0,4 beziehungsweise 0,8 Prozent fester.

Den Papieren von Vonovia galt ebenfalls die Aufmerksamkeit der Börsianer. Der einzige im Dax notierte deutsche Wohnungskonzern legte am Dienstagmorgen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vor. Der Gewinn der Bochumer stieg etwas stärker, als Analysten vorhergesagt hatten – und auch die Dividende soll auf um 20 Cent auf 1,32 Euro je Aktie aufgestockt werden.

„2017 war ein sehr erfolgreiches Jahr für Vonovia“, sagte Vonovia-Chef Rolf Buch. Und auch für das laufende Jahr stellte er weitere Zuwächse in Aussicht; die Nachfrage nach guten und bezahlbaren Wohnungen sei ungebrochen. Die Anteilsscheine des Unternehmens konnten von der positiven Bilanz zunächst nicht profitieren und notierten ein Prozent leichter.