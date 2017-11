Frankfurt

Zur Handelseröffnung am Donnerstag gab der Dax 0,1 Prozent nach. An Allerheiligen hatte er bei hohem Umsatz 1,8 Prozent auf 13.465 Punkte zugelegt und damit so hoch wie noch nie in seiner fast 30-jährigen Geschichte geschlossen. „Nach der imposanten Rally mangelt es an neuen Impulsen“, meinte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Erste Investoren gingen auf Nummer sicher und strichen einen Teil ihrer Gewinne ein.

Im Fokus der Anleger steht die Zinssitzung der Bank of England (BoE) zur Mittagszeit. Experten rechnen mit der ersten Zinserhöhung seit 2007. Zudem will US-Präsident Donald Trump bekanntgeben, wer die amerikanische Notenbank (Fed) künftig leiten soll. Insidern zufolge hat der einzige Republikaner im Fed-Direktorium, Jerome Powell, die besten Karten.

Finanzmarktexperte Joachim Goldberg von der Beratungsfirma Goldberg & Goldberg gibt sich trotz der Gewinnmitnahmen optimistisch: „Börsianer müssten derzeit den Eindruck haben, sie befänden sich in der besten aller möglichen Welten.“ Spätestens seit der EZB-Sitzung in der vergangenen Woche scheine das Risiko einer für Aktien ungünstigen geldpolitischen Entscheidung aus dem Weg geräumt. Dabei interessierten die Anleger geld- oder geopolitische Risiken kaum.

Seiner Meinung nach könnte die Rally auch noch etwas weitergehen. Zwar seien Privatanleger hoch investiert und würden nicht käufen können, sollten die Kurse nachgeben. Aber die Institutionellen haben eine sehr niedrige Investitionsquote. „Gewinnmitnahmen, die man auf dem derzeitigen Kursniveau eigentlich erwarten könnte, sind übrigens bislang ausgeblieben – ein Indiz für zu niedrige Positionen“, meint der Verhaltensökonom. „Alles in allem bedeutet das: Es tanzen noch längst nicht alle auf dem Vulkan.“

Auf der Unternehmensseite geht die Bilanzsaison weiter. Der Gesundheitskonzern Fresenius sieht sich nach einem deutlichen Gewinnplus im dritten Quartal auf Kurs für seine Jahresziele. Die Aktien legten im Frühhandel 1,5 Prozent zu. Beliebt waren auch die Aktien von Hugo Boss, die 3,7 Prozent gewannen. Der Herrenmode-Konzern hat mehr Kunden in seine Geschäfte gelockt. Boss-Chef Mark Langer rechnet damit, die Jahresziele teilweise zu übertreffen.

Der Elektronikriese Apple legt Zahlen für das vierte Quartal vor. Anleger setzten im Vorfeld der Bilanz auf hohe Verkaufszahlen des neuen iPhones. Eine Sprecherin des Konzerns hatte zuvor gesagt, dass die Vorbestellungen für das iPhone X „durch die Decke“ gingen. Zudem bekommt die Börse wieder Zuwachs: Der Lebensmittel-Lieferdienst Hellofresh feiert sein Aktienmarktdebüt.

Die Sitzung der US-Notenbank Fed hat den US-Aktienmarkt zur Wochenmitte kalt gelassen. Der Dow Jones Index stieg am Mittwoch um 0,3 Prozent. Er hatte zuvor im frühen Handel ein Rekordhoch erreicht, ebenso wie der marktbreite S&P-500 und der technologielastige Nasdaq-100. Nach der Oktober-Rally rechnen nun immer mehr Marktakteure mit einer Rally zum Jahresende. Der S&P 500 legte um 0,2 Prozent zu. Der Nasdaq 100, der zuletzt drei Tage in Folge auf Rekordstände gestiegen war, schloss prozentual unverändert bei 6248 Punkten.

Die Tokioter Börse hat ihren Höhenflug am Donnerstag fortgesetzt. Ermutigende Unternehmensbilanzen trieben den Leitindex Nikkei zeitweise erneut ein 21-Jahres-Hoch. Bis zum Mittag stieg er um 0,2 Prozent. Der breiter gefasste Topix-Index legte 0,3 Prozent auf 1791 Zähler zu.

