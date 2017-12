FrankfurtDer Auftakt in die letzte Handelswoche verspricht nicht viel für die drei letzten Börsentage des Jahres 2017. Freundlich in den Mittwoch gestartet, ebbte der Schwung auf dem Frankfurter Parkett schnell ab. Zuletzt notierte der Deutsche Aktienindex nach einige Pendelei zwischen Verlusten und Gewinnen 13.084 Punkte und damit 0,1 Prozent fester als am vergangenen Freitag. Es scheint als würden sich die Anleger nach dem langen Wochenende und den Feiertagen nicht in die Handelsräume bequemen wollen.

Zwar seien viele Anleger im Urlaub oder hätten ihre Bücher schon geschlossen, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. „Bei geringen Umsätzen kann aus dem ohnehin schon guten Börsenjahr 2017 noch ein sehr gutes Börsenjahr 2017 werden.“ Doch aktuell sieht es eher nicht danach aus. Das Dax-Plus seit Anfang Januar summiert sich auf etwa 14 Prozent.

Am deutschen Aktienmarkt ist es am Mittwoch moderat aufwärts gegangen. Die Impulse dafür kamen einerseits aus Asien, wo die Börsen mehrheitlich zulegten. Andererseits berichteten einige deutsche Unternehmen wie die Autobauer Daimler und BMW über positive Effekte auf ihre Gewinne durch die inzwischen in den USA verabschiedete und von US-Präsident Donald Trump unterzeichnete Steuerreform.

Der MDax, in dem mittelgroße deutsche Unternehmen zusammengefasst sind, gewann 0,1 Prozent auf 26.180 Zähler, während es für den Technologiewerte-Index TecDax um 0,4 Prozent auf 2525 Punkte bergab ging. Der Eurozonen-Leitindex Euro-Stoxx-50 legte um 0,3 Prozent auf 3565 Zähler zu.

Alles in allem mangele es jedoch an wegweisenden Impulsen, sagten die Experten der Privatbank Donner & Reuschel. Auch Konjunkturdaten wie das im Tagesverlauf erwartete US-Verbrauchervertrauen dürften die Anleger kaum locken.

Am Freitag hatte der Dax unter anderem wegen der Verunsicherung nach der Katalonien-Wahl 0,3 Prozent tiefer bei 13.072 Punkten geschlossen. Da keinerlei Konjunkturdaten oder Unternehmensnachrichten auf dem Terminplan stehen, rechnen Anleger mit einem ruhigen Geschäft bei geringen Umsätzen.

Allerdings sorgt am Rohstoffmarkt ein Anschlag auf eine libysche Ölpipeline für Bewegung. Bis zu einem Förderausfall von 100.000 Barrel Öl täglich könnten die Schäden nach dem Extremistenangriff bedeuten. Am Vortag sprangen die Preise für die Sorten WTI und Brent um 3,5 und 4,4 Prozent in die Höhe. Es war der höchste Preis seit Mai 2015. Vorbörslich haben sich die Bewegungen auf diesem Niveau stabilisiert, die Tendenz zeigt leicht nach unten.

An der Wall Street haben sich die US-Indizes seit Börsenschluss in Deutschland am Freitag vor Weihnachten kaum bewegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung am Dienstag fast unverändert, während der Nasdaq 0,3 Prozent verlor. Der S&P500 fiel ebenfalls um 0,1 Prozent.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Mittwoch um 0,1 Prozent auf 22.911 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 1 Prozent auf 3272 Punkte.

Unter den Einzelwerten im Dax griffen die Anleger bei Bayer und der Deutschen Börse zu. Sowohl die des Pharma- und Chemiekonzerns als auch die des Börsenbetreibers verteuerten sich um 0,8 Prozent. Die kleine Gruppe der Verlierer in der ersten Reihe bildete sich aus Infineon, Lufthansa, Deutscher Bank und Heidelbergcement.

Schwieriger war die Lage bei den volatilen Tech-Titeln. So sorgten Spekulationen um eine mögliche Absatzschwäche des neuen Apple-Smartphones für deutliche Abschläge bei Zulieferern der Kalifornier. Im TexDax verlor Dialog Semiconductor 4,6 Prozent, das deutsch-britische Unternehmen versorgt die Handys der Apfelmarke mit Chips, die die Stromsteuerung regeln. Scheine des Schweizer Apple-Zulieferers AMS brachen sogar um mehr als neun Prozent ein.

Auslöser der Furcht war der Bericht einer taiwanesischen Zeitung, wonach Apple im ersten Quartal 2018 statt der ursprünglich angepeilten 50 wohl nur 30 Millionen Stück seines Flagschiffs iPhone X absetzen wird. Die Experten des Analyse-Hauses JL Warren rechnen sogar nur mit 25 Millionen verkauften Exemplaren. Sie monierten den hohen Preis und den Mangel an technischen Innovationen.

Der Zeitungsbericht hatte asiatischen Apple-Zulieferern bereits in den vergangenen Tagen zugesetzt, als die europäischen Börsen wegen der Weihnachtsfeiertage geschlossen waren, diese hatten sich inzwischen aber erholen können.

