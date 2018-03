Dax aktuell Anleger starten nach Draghis Worten Endspurt

Die EZB entfernt aus ihrer Erklärung den Passus, das Anleiheprogramm notfalls zu verlängern und die Märkte knicken ein. Doch am Ende überzeugt Draghi das Parkett – mal wieder.

FrankfurtMario Draghi hat es wieder mal geschafft. Nachdem seine Worte in der inhaltsschwachen Januar-Ratssitzung der Europäischen Zentralbank an den Märkten einen Kursrutsch auslösten, konnte er die Märkte auf der heutigen Pressekonferenz überzeugen. Der Dax drehte ab dem Nachmittag ins Plus, am Ende ging er mit 12.374 Punkten 0,9 Prozent fester aus dem Donnerstag. Der Euro-Stoxx-50 gewann mit 1,1 Prozent bei 3413 Zählern noch etwas deutlicher. In New York rückten die Börsen leicht vor.

Nach Veröffentlichung der heutigen Sitzungsergebnisse des EZB-Rats hatten sich die Anleger zunächst zurückgehalten. Die Führungsriege der Europäischen Zentralbank um den Italiener hat weder Zinsen noch Anleiheprogramm angetastet, wer genauer hinschaut, entdeckt aber doch eine Änderung. In der Pressemitteilung fehlt das Draghi-Mantra, die milliardenschweren Anleihekäufe im Notfall auszuweiten oder das gesamte Programm zu verlängern.

Von allen Möglichkeiten war es das wahrscheinlichste Signal, das die EZB senden konnte. Dennoch kommt es für Ökonomen überraschend, auch im Zuge der kontinuierliche Euro-Aufwertung. Immer noch entfernt ist es von dem, was Falken – die Befürwortet einer strengeren Gangart – wie der Bundesbank-Chef Jens Weidmann fordern, nämlich ein konkretes Enddatum für das Anleihekaufprogramm, das noch bis September 2018 läuft.

Stimmen zum EZB-Entscheid vom 08. März 2018 Friedrich Heinemann, ZEW „Es ist zu begrüßen, dass die EZB die Kommunikation zu den Anleihekäufen verändert. Hier deutet sich endlich der lange erwartete Einstieg in das Ende der Käufe an. Dieses Signal ist wenige Tage nach der Wahl in Italien besonders hilfreich. Das starke Abschneiden populistischer Parteien bei der italienischen Parlamentswahl hat die Unsicherheit über die ökonomische Erholung des südeuropäischen Landes stark erhöht. Die EZB macht nun deutlich, dass sie keine Geldpolitik für Italien, sondern für die Euro-Zone macht. Dies ist ein wichtiges Signal an eine künftige italienische Regierung. Diese darf nicht erwarten, dass eine unverantwortliche Finanzpolitik von der EZB finanziert wird.“ Christian Ossig, Bankenverband „Die EZB geht nur mit sehr kleinen Trippelschritten in Richtung Ausstieg aus der extrem expansiven Geldpolitik. Heute hat sie sich von der Option verabschiedet, das Aufkaufprogramm gegebenenfalls wieder aufzustocken. Als nächsten Schritt sollte sie nun bald klare Hinweise geben, dass das Aufkaufprogramm im Herbst dieses Jahres nicht mehr verlängert wird. Wichtig ist ferner, dass nun auch das Ende der Negativzinsen kommunikativ vorbereitet wird. Dieses geldpolitische Kriseninstrument birgt im besonderen Maße die Gefahr von unerwünschten Nebeneffekten, wie zum Beispiel falschen Risikopreisen und fehlgelenkten Investitionen. Und: Die Banken im Euroraum zahlen durch den negativen Einlagezins derzeit eine Sondersteuer von jährlich rund 7,5 Milliarden Euro. Dieses Geld könnten die Finanzinstitute an anderer Stelle viel besser einsetzen – etwa um ihre Bilanzen zu stärken oder um noch mehr in die Digitalisierung zu investieren.“ Alexander Krüger, Bankhaus Lampe „Die EZB hat ihre Lockerungsneigung aufgegeben. Sie wird ihre Rhetorik nun immer stärker Richtung Ausstieg verändern. Wir gehen davon aus, dass sie im Juni ein Enddatum für ihre Wertpapierkäufe benennen wird.“ Ralf Umlauf, Heleba „Während die überwiegende Mehrheit der Marktteilnehmer eine unveränderte Geldpolitik erwartet hatte, kommen die Veränderungen im begleitenden Statement auch für uns überraschend. Der Ausblick wurde dahingehend geändert, dass eine zeitliche und volumenmäßige Ausweitung der Anleihekäufe nun nicht mehr explizit genannt wird, ausgeschlossen wird sie aber ebenso wenig. Unseres Erachtens ist dies ein Hinweis auf ein Ende des Wertpapierprogramms im Herbst. Die Forward Guidance bezüglich der Zinspolitik ist unverändert und so sollten Zinserhöhungen der EZB vor 2019 nicht ins Kalkül gezogen werden.“

Aber in der Welt der Geldpolitik, wo Kommunikation alles ist, ein unmissverständliches Zeichen: Der Einstieg in den Ausstieg aus dem ultralockeren Kurs ist im Gange. In einer ersten Reaktion drehte der Euro ins Plus, gab dann aber wieder nach. Zuletzt notierte er mit 1,2347 Dollar 0,5 Prozent deutlich leichter. Auf den europäischen Parkett hatten die Aktienmärkte ihr leichtes Minus weiter ausgebaut.

In Frankfurt gab der Dax zeitweise ein halbes Prozent ab, eher die Börsianer mit Draghis souveränen Worten aufs Parkett zurückkehrten. Vom Tagestief aus gesehen, führten allein die Aussagen des obersten Wächters der Euro zu einem Aufschlag von anderthalb Prozent.

Die Märkte hätten von der EZB vorerst weiter nicht viel zu befürchten, fasste Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners zusammen. „Die Zinsen bleiben auf absehbare Zeit niedrig.“ Die leichte Reduzierung der Inflationsprognose verschaffe der EZB zudem Zeit.

Die Teuerungsrate sehen die hauseigenen Ökonomen nun für 2018 bei 1,4 Prozent, für 2019 senkten sie den Ausblick von 1,5 auf ebenfalls 1,4 Prozent. Auch wenn die Wachstumsprognosen nach oben korrigiert wurden; der als Zielmarke anvisierte Inflationswert von knapp unter zwei Prozent wird erst für 2021 erwartet.

Wie erwartet blieb der Instrumentenkasten für die Leitzinsen unberührt in der Vitrine. Dass die Währungshüter die Zinsen zeitnah neu stimmen, gilt als ausgeschlossen. Eine Erhöhung der Leitzinsen, die seit nunmehr genau zwei Jahren auf dem Rekordniedrigniveau von 0,0 Prozent liegen, dürfte ganz unten auf der Agenda stehen - als letzter Schritt hin zu einer Normalisierung dieser ultralockeren Geldpolitik.

Die Normalisierung hatten die Währungshüter erst im Herbst angestoßen, im Oktober entschied man sich die Anleihekäufe zu verlängern, das monatliche Anlagevolumen aber zu halbieren. Bis September kauft die EZB monatlich für 30 Milliarden Euro Staats- und im geringen Umfang auch Unternehmensobligationen.

Indem die EZB die Papiere erwirbt, sinken deren Renditen und mit ihnen die Attraktivität für Geschäftsbanken. Diese sollen, ohnehin mit billigen Notenbankgeld ausgestattet, in die Realwirtschaft investieren und damit Konjunktur und Niedrig-Inflation ankurbeln.