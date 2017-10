Anleger trennen sich trotz Gewinnsprung von Deutscher Bank

Darüber hinaus prasselt erneut eine Vielzahl von Firmenbilanzen auf die Börsianer ein - unter anderem die Zahlen der Deutschen Bank und von Bayer. Zudem wollte der Aufsichtsrat der Deutschen Börse über die Zukunft des seit Monaten unter Insiderhandel-Verdacht stehenden Firmenschefs Carsten Kengeter beraten. In den USA werden später im Tagesverlauf die Zwischenberichte von Amazon, Microsoft und die Google-Mutter Alphabet erwartet.

An der Wall Street hatten sich die Kurse am Mittwoch nach Handelsschluss in Europa kaum mehr bewegt: Der Dow Jones und der S&P5000 gingen mit Abschlägen von je 0,5 Prozent aus dem Handel. Der Nasdaq grenzte seine Verluste leicht ein und schloss ebenfalls 0,5 Prozent im Minus.

In Fernost tendierten die Börsen am Donnerstag uneinheitlich. Der Nikkei lag in Tokio kurz vor Schluss 0,1 Prozent höher. Auf dem chinesischen Festland zogen die Börsen an, der Shanghai-Composite gewann 0,4 Prozent, der Blue-Chip-Index 0,6 Prozent. In Hongkong gaben die Kurse 0,4 Prozent nach.

Am heutigen Donnerstag stehen aber auch Unternehmenszahlen im Fokus. Die Deutsche Bank zieht Bilanz ebenso wie Bayer und Beiersdorf. Im Dax konnte die Deutsche Bank die Anleger trotz eines überraschenden Gewinnsprungs nicht überzeugen. Die Aktien fielen um zwei Prozent. Der Verkaufsdruck erwischte auch die Papiere der Commerzbank, die mit 2,5 Prozent sogar deutlicher nachgab.

Dagegen kamen Beiersdorf mit ihrer Anhebung der Umsatzprognose bei den Anlegern gut an: Die Aktien kletterten um 3,8 Prozent und damit an die Dax-Spitze. Bayer wiederum fielen um rund drei Prozent. Vor der Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto schwächelt ausgerechnet das Agrargeschäft. Die Papiere von Münchener Rück pendelten um ihren Mittwochsschluss. Die Serie von Wirbelstürmen in den USA und der Karibik kommt den weltgrößten Rückversicherer teuer zu stehen, womit die Anleger aber schon gerechnet hatten.

