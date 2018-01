Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtVon der Einigung in den Sondierungsgesprächen zwischen Union und SPD reagieren Börsianer vorerst unbeeindruckt. Der Dax legte zum Handelsstart moderate 0,2 Prozent zu auf 13.241 Punkte. Am Donnerstag hatte er wegen der aktuellen Euro-Stärke 0,6 Prozent auf 13.203 Punkte verloren.

Im Laufe des Tages könnte der deutsche Aktienmarkt noch einen Schub erhalten: Die Bilanzsaison in den USA beginnt. Neben den Geschäftszahlen der US-Banken JPMorgan Chase und Wells Fargo sowie des weltgrößten Vermögensverwalters Blackrock warten Investoren gespannt auf die US-Inflationszahlen und die Einzelhandelsumsätze. Von ihnen erhoffen sie sich Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo wird der erwarteten Zinserhöhungen der Notenbank Fed.

Für Aufsehen sorgten die Aktien von Puma. Sie stürzten um 14 Prozent ab, weil der französische Luxusmarken-Konzern Kering seine Mehrheitsbeteiligung an dem Sportartikelhersteller abgeben will. Händler führten den Kurssturz unter anderem darauf zurück, dass dadurch die Fantasie auf ein Übernahmeangebot für Puma zunichte gemacht worden seien. Mittelfristig sei aber positiv, dass Puma nun Chancen habe, in den Nebenwerteindex MDax aufzusteigen.

Der MDax legte um 0,14 Prozent auf 26 894 Punkte zu. Der Technologie-Index TecDax rückte um 0,14 Prozent auf 2654 Punkten vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,25 Prozent auf 3604 Punkte.

An der Wall Street kletterten die Börsenbarometer erneut auf Rekordwerte. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,8 Prozent höher bei 25.574 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 stieg um 0,7 Prozent auf 2767 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,8 Prozent auf 7211 Punkte. In Tokio gab der Nikkei-Index am Freitag um 0,2 Prozent auf 23.654 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,1 Prozent auf 3429 Punkte.

